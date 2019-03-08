0553 313 94 23

"HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu aşılanmak"

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin:"Tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'i doğrudan HPV'ye bağlı gelişmektedir. HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır"

08 Mart 2019 Cuma 11:08
"HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu aşılanmak"

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'inin doğrudan "Human papilloma virüs" (HPV) kaynaklı olduğunu belirterek, "HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır." dedi.

Gültekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde en sık görülen enfeksiyonların başında yer alan HPV'nin, kadın ve erkeklerde görülen, başta rahim ağzı olmak üzere, baş boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biri olduğunu söyledi.

Dünya genelinde 200'den fazla HPV tipi bulunduğunu, bunlardan özellikle 14'ünün kanser yapan yüksek riskli tipler olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Gültekin, "Bu tipler arasında ise en önemlisi HPV 16 ve HPV 18'dir. HPV 16 enfeksiyonu, dünya genelinde baş boyun, anüs, vulva ve vajen kanserlerinin gelişiminden sorumlu en güçlü kanserojen ajanlardan biridir." bilgisini aktardı.

- "HPV virüsünden çok, yol açtığı enfeksiyon tedavi edilmektedir"

Murat Gültekin, dünyada rahim ağzı kanserlerinin yüzde 70'inden HPV 16-18 tiplerinin sorumlu olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Dünya genelinde her yıl 32 milyon kişi siğil gelişmesinden ötürü, yaklaşık 35 milyon kişi ise 'smear' dediğimiz rahim ağzı sürüntülerinde hücresel bozukluklar gelişmesi nedeni ile doktorlara başvurmaktadır. Tüm erkek kanserlerinin yüzde 1'i, kadın kanserlerinin ise yüzde 5'i doğrudan HPV'ye bağlı gelişmektedir. Öte yandan her yıl her 100 bin kadınımızın 155'inde genital siğiller gelişmektedir."

HPV'nin tedavisi olmadığını, ancak çoğu enfeksiyonun kişinin kendi bağışıklık sistemiyle temizlendiğini anlatan Gültekin, "HPV virüsünün tedavisinden çok, enfeksiyonun yol açtığı sorunlar tedavi edilmektedir. HPV virüs enfeksiyonlarından korunmanın tek yolu da aşılanmaktır. Sadece aşılar ile yeterli koruyucu güçte ve seviyede antikor üretebiliyoruz." bilgisini paylaştı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 11:08
  1. aşı
  2. Doç. Dr. Murat Gültekin
  3. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi
  4. HPV

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü asker 5 şüpheli adliyeye sevk edildi
    1. Elazığ’da FETÖ/PDY operasyonu: 4’ü..
    2. Osmanlı'da kadın hakları arşiv..
    3. Karadeniz’de Türk-Rus gemileri askeri..
    4. Akar: "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı..
    5. Bakan Akar: "DEAŞ'la göğüs göğüse..
    6. Kozmik odada kumpas davası
    7. Alaşehir’de orman mahallelerine yangın..
    8. Fenerbahçe sürpriz forvet hamlesi!..
    9. Alper Taş'tan Saadet'e 'Çağlar Cilara'..
    10. MotoGP'nin en çok kazananı İtalyanlar
    11. Spor camiasından 8 Mart mesajları
    12. "VSY Biotechnology'de kadınlar her..
    13. Feribot iskelesinde 196 şişe kaçak..
    14. Türkiye neden S-400 satın alıyor? İşte..
    15. Bakan Hulusi Akar duyurdu: Bugün..
    16. Haluk Şahin: "Olcay Şahan, sezonu en..
    17. Kadınlar 31 Mart’ta yönetimde söz..
    18. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bizim..
    19. Akar: "(Suriye) Rejimden en büyük..
    20. Ağrı Milli Eğitim Müdürü Tekin’in..
    21. Mansur Yavaş yine gaza geldi! '2 anket..
    22. Kaymakam Coşkun öğrencilerle buluştu
    23. Mahathir, Bangsamoro Özerk Bölgesi..
    24. Çukurca’da 2. Foto Safari hazırlıkları
    25. Akar: "Saldırılar devam eder, göç..
    26. Milli Savunma Bakanı Akar: "Bazı..
    27. İznik Belediyesi’nde temsilci seçimi
    28. Badminton Erkek Takımı Türkiye..
    29. Akar: "(İdlib'de Rusya ile ortak..
    30. Isparta’da kaçak avcılara 16 bin lira..
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Çavuşoğlu, CHP'nin kalesinde konuştu: Burada toplantı yapamıyorum, misafirler benimle dalga geçiyor
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Flaş gelişme! S-400'lerin ilk teslimat tarihi açıklandı
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    Dayısından İmamoğlu'na şok! "Bizden ona oy yok. Annesi bile ona oy vermez"
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    İki ay içinde başlıyor! Elektrik, su ve doğalgaz aboneliklerinde yeni dönem
    ABD en cazip teklifle geldi!
    ABD en cazip teklifle geldi!

    Günün Karikatürü

    8 Mart 2019
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    Cağaloğlu Anadolu Lisesinde Mescid-i Aksa hazımsızlığı!
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir
    İç güvenlik tehdidi haline geldi! TSK'da yasaklanabilir