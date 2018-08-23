Hotmail ve Gmail hesabı açma! Hotmail hesabını Gmail'e yönlendirme Hotmail Gmail birleştirme

Mail atacak, vatandaşların en çok kullandığı iletişim araçları Hotmail ve Gmail’dir. Peki Hotmail giriş - Hotmail hesap oturum açma - Hotmail MSN açma, Gmail girişi nasıl yapılır? Gmail şifre alma, Hotmail hesabını Gmail altında nasıl kullanırım?

Hotmail hesabı nasıl açılır?

Dünya çapında en yaygın kullanılan e mail hizmetlerinden biri olan Hotmail'in kolay kullanımı ve üstün özellikleri tercih sebebi oluyor. Hotmail hesabı nasıl açılır? Hotmail mail depolama aracı kullanım kolaylıkları neler? Outlook oturumu yönetme hakkında merak edilenler. Öncelikle Outlook hesap açma sayfası olan https://login.live.com/ gidin. Önünüze çıkan sayfadaki boşlukları doldurun. Alacağınız Hotmail adresi örnek olarak [email protected] şeklinde olacaktır. İkinci bölümde yer alan “hotmail.com" isminin bir kaç alternatifi bulunmaktadır. Bunlar; outlook.com – outlook.com.tr – hotmail.com – hotmail.com.tr – windowslive.com. Seçim size kalmış. Bilindiği gibi Hotmail artık Outlook oldu ama değişen sadece tema oldu. Belirlediğiniz hotmail ismi eğer sistemde varsa Hotmail sizi uyaracak ve hatta size alternatif isimler önerecektir. Outlook hesap açma işlemleri bu kadar basit. Şimdi siz de hemen bir Hotmail hesabı açın Outlook'un size sunacağı üstün özellikleri ile mailleşin.

Gmail hesabı oluşturma

Gmail hesap açma. Gmail'e kaydolmak için bir Google Hesabı oluşturun. Kullanıcı adını ve şifreyi Gmail'de ve diğer Google ürünlerinde oturum açmak için kullanabilirsiniz. Google Hesabı oluşturma sayfasına gidin. Hesabınızı ayarlamak için ekranda gösterilen adımları uygulayın. Gmail'de oturum açmak için oluşturduğunuz hesabı kullanın. İstediğim kullanıcı adı daha önce alınmış. İstediğiniz kullanıcı adı için aşağıdaki koşullar geçerliyse belirli bir Gmail adresini alamazsınız:

Zaten kullanılıyorsa

Mevcut bir kullanıcı adına çok benziyorsa (örneğin, [email protected] zaten mevcutsa [email protected]'u kullanamazsınız) Geçmişte bir kullanıcının kullandığı ve ardından sildiği kullanıcı adı ile aynıysa. Spam veya kötüye kullanım durumlarını engellemek amacıyla Google tarafından ayrılmışsa. Biri kimliğime bürünüyor, Bir kişinin kimliğinize bürünmek amacıyla bir Gmail adresi oluşturduğunu düşünüyorsanız, şunu yapabilirsiniz: Tüketici Haklarını Koruma Derneği'yle iletişime geçebilirsiniz. Gmail, kimliğe bürünmeye ilişkin konularda maalesef üçüncü taraflara aracılık yapamamaktadır. Daha fazla bilgi edinmek için Gmail Kullanım Şartları'nı inceleyebilirsiniz.

GMAİL ŞİFRESİ DEĞİŞTİRME

Google Hesabınızı açın. Oturum açmanız gerekebilir. "Oturum açma ve güvenlik" bölümünün altında Google'da oturum açma'yı seçin. Şifre'yi seçin. Tekrar oturum açmanız gerekebilir. Yeni şifrenizi girin, ardından Şifreyi Değiştir'i seçin.

Şifrenizi sıfırlama

Hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Hesabın sahibi olduğunuzu onaylamak için size bazı sorular sorulur ve sonrasında bir e-posta gönderilir. E-postayı almazsanız: Spam veya Toplu Posta klasörlerinizi kontrol edin. [email protected]'u adres defterinize ekleyin. Başka bir e-posta istemek için hesabınızı kurtarma adımlarını uygulayın. Hesabınıza kaydolmak veya oturum açmak için kullanmış olabileceğiniz tüm e-posta adreslerini kontrol edin. Bu hesapta daha önce kullanmadığınız bir şifre seçin.

Gmail şifre alma, Hotmail hesabını Gmail altında nasıl kullanırım?

Artık birden çok e-posta hesabınızı Gmail hesabınız içerisinden kullanmak mümkün. Gmail'inize yeni bir hesap eklemek için öncelikle e-posta sayfanızdan "ayarlar" bölümüne ve burada da "hesaplar" bölümüne girmeniz gerekiyor. Burada "sahip olduğunuz diğer e-posta adresi ekleyin" linkine tıklayın. Açılan yeni pencereye Gmail'de kullanmak istediğiniz e-posta adresini yazarak "sonraki adım" butonuna basın. Kullanmak istediğiniz e-posta adresinin size ait olduğunu doğrulamak için "doğrulamayı gönder" butonuna basın. Kısa süre içerisinde ekleyeceğiniz e-posta adresine Gmail takımından bir e-posta gelecektir. Bundan sonra tek yapmanız gereken e-posta içerisindeki linki tıklamak ve e-posta ile size ulaşan onay kodunu Gmail penceresine kopyalayarak onay vermek.