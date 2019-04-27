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Hoşgörü şehri Hatay’dan, tarih kenti Bitlis’e gezi turu

Hatay’da yaşayan Bitlisli İşadamı Hüsamettin Ay, geçtiğimiz hafta sonu Hatay’dan getirdiği misafirleri ile Bitlis ve ilçelerinde tarih turu yaptı.

27 Nisan 2019 Cumartesi 08:50
Hoşgörü şehri Hatay’dan, tarih kenti Bitlis’e gezi turu

Hatay’da yaşayan Bitlisli İşadamı Hüsamettin Ay, geçtiğimiz hafta sonu Hatay’dan getirdiği misafirleri ile Bitlis ve ilçelerinde tarih turu yaptı.


Farklı dinlerden insanların kardeşlik çerçevesinde yaşadığı ‘Hoşgörü Kenti’ olarak bilinen Hatay’dan tarih ve doğanın eşsiz güzelliklerinin sergilendiği Bitlis’e gezi turu düzenlendi. 2 günlük gezi programında yer alan Bitlis ve ilçeleri ile Van’ın Akdamar Kilisesi ziyaretleri kapsamında Bitlis’e gelen yaklaşık 40 kişilik gezi grubu önce Paşahan’da sabah kahvaltısı yaptı. Ardından Bitlis’in ve bölgenin dönemdeki üniversitesi konumunda olan İhlasiye Medresesini gezdiler. Buradan Ahlat ilçesine geçen gurup, sırasıyla dünyanın en büyük Müslüman mezarlığı olan Ahlat Selçuk Mezarlığını, Bayındır Kümbeti ve Ahlat şehir turunun ardından Adilcevaz üzerinden Van’a geçtiler. Burada Akdamar Adasında bulunan Akdamar Kilisesini de ziyaret eden ekip daha sonra Hatay’a geri döndü.


Turdan son derece memnun ayrıldıklarını ifade eden organizatör Hüsamettin Ay, bu tür organizasyonlarla artık bölgedeki turizmi yeniden canlandıracaklarını ifade ederek, “Çok önemli tarihi ve kültürel değerlere sahip olan Bitlis’i tam anlamıyla gezmeye çalışırsak 3 günde bitiremeyiz. Maalesef bu kadar çok kültürel zenginliğe sahip olan Bitlis, sadece beş minaresi ile biliniyor. Bitlis’i sadece dışarıdan gelerek gezenler değil, orada yöneticilik yapanların çok daha dillendirmesi gerekiyor. Bunu yaparken de büyük bir aşkla yapmaları gerekiyor. Yurt dışında 20-25 ülke gezmiş biri olarak söylemem gerekirse, Bitlis gibi dünya üzerinde pek nadir yerleşim birimleri bulunur. Bunun kıymetini bilmelidirler. Bizler bu turdan çok memnun kaldık. Defalarca gelerek tarih kokan bu memleketi herkese anlatacağız" desi.



“Akdamar, İshakpaşa Sarayı gibi değerler Bitlis’ş lokomotiflik yapar”


Bitlis’in çok özel bir konuma sahip olduğunu, geçiş noktasında olduğunu, ancak turizmden yeterince pay alamadığına da değinen Ay, “Bitlis’teki tarihi eserlerin tanıtımına Van’daki Akdamar Adası, Doğubeyazıt’taki İshakpaşa Sarayı Bitlis’in tanıtımına lokomotif olabilir. Bölgedeki Vangölü Ekspresi ve Doğu Ekspresi sayesinde doluluk oranları şimdilik memnun edici düzeyde. Bunu artırmak için bizim gibi tur şirketlerine de büyük görevler düşmektedir. Herkes tanıtım için elinden geleni yapmalıdır” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 08:50
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