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Hoşgörü kenti Mardin uzlaşma davalarında ilk kez ödül aldı

Mardin adliyesi uzlaştırma bürosu bir çok davayı vatandaşlar arası uzlaştırma ile sonuçlandırdığı için ilk kez ödüle layık görüldü.

21 Mart 2019 Perşembe 16:28
Hoşgörü kenti Mardin uzlaşma davalarında ilk kez ödül aldı

Mardin adliyesi uzlaştırma bürosu bir çok davayı vatandaşlar arası uzlaştırma ile sonuçlandırdığı için ilk kez ödüle layık görüldü.


Bingöl adliyesinden Mardin’e atanan ve Bingöl adliyesine uzlaştırma dosyasında Türkiye birinciliği kazandıran Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş Bingöl’den sonra Mardin adliyesine de uzlaşma davalarında sağlanan başarı ile ödüle layık görülmesini sağladı. Hoşgörü kenti Mardin’e bu ödülün çok yakıştığını ve uzlaştırma birimine emekleri için teşekkür eden Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, “Yaklaşık 3 yılıdır ülkemizde Adalet Bakanlığımızın çalışmaları ile yeni yöntem denendi ve uygulanıyor. Alternatifçözüm olarak toplumumuzun örf adetinden olan tarafları bir araya getirme aradaki husumeti giderme, sosyal barışı sağlama adına. Uzlaşma kurumu adına kurum oluşturuldu. Bunun amacı bazı suç tiplerinde tarafları bir araya getirmek ve sorunu gidermek. Ceza mevzuatın dayapılan değişikliklerden sonra bu yasal zemine oturtuldu. Bu anlamda da biz Mardin’de bu kurumu nasıl geliştirebiliriz diye çalışma içerisine girdik. Uzlaştırma büromuzda yoğun mesai yaparak bu başarıya imza attı. Bu onların başarısı ve ben kurumu temsilen konuşuyorum. Mardin Güneydoğu’daki bu alana yetişip ödüle değer bulunan tek il oldu. Geçen hafta Ankara’da Adalet Bakanımızın katılımı ile bir tören oldu ve ilk kez bu ödülü Mardin almış oldu. Mardin’in isminin o platformda dile gelmesi bizleri mutlu etti. Oranımız yaklaşık yüzde 70-80 bandında. Yılda bin 300- bin 400 dosya geliyor. İnşallah önümüzdeki yıl bu oranı arttırmak için çalışacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 16:28
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