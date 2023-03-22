Hoş geldin ya Şehr-i Ramazan

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

Ramazan’ı Şerif ayının manevi ikliminin yansımaları üzerimize düşmeye başlamışken, ilahiyatçılardan gazetemize özel açıklamalar geldi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve büyük yıkımlara yol açan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ve deprem bölgesinde yaşanan sel felaketinin gölgesinde girdiğimiz mübarek ramazan ayında nelere önem verilmesi gerektiğini akit’e anlatan ilahiyatçılar, paylaşmanın verdiği mutluluk ve sevinçle bu kutlu zaman diliminin ihya edilmesi gerektiğini beyan ettiler.

Yaşanan felaketlerden pay çıkarmalıyız

akit’e konuşan Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir, “Dünya ve ülke olarak felaketlerle dolu bir dönemden geçiyoruz. Önceden hazırlanan şaşalı sofralardan, lüks tüketimden ne uzak durmamız gerektiği ortaya çıkıyor. Ramazan ayı paylaşmaktır, ramazan ayı rahmettir, berekettir. Coğrafyamızda gerçekleşen deprem ve arkasından sel felaketinden mağdur olan etkilenen kardeşlerimize el uzatmak, yememizden, içmemizden, tüketimlerimize kadar biraz kısıtlama getirip kardeşlerimizle paylaşım içerisine girmeliyiz diye düşünüyorum” dedi.

Ramazan ayı paylaşma ayıdır

İlahiyatçı Prof. Dr. Yakup Çiçek ise “Öncelikle Cenab-ı Hakk’tan hepimizi, ülkemizi, bütün insanları deprem ve benzeri felaketlerden muhafaza buyurmasını niyaz eder, bu gibi felaketlerden de gerektiği şekilde ders ve ibret alınmayı da müyesser kılmasını niyaz ederim.

Ramazan ayı içerisinde doğal olarak İslam’ın beş şartından biri ve önemlisi olan namaz ibadetlerine de devam edilmeli. Mümkün olduğu oranda teravih ibadetleri de ihmal edilmemelidir. Özellikle deprem ve sel felaketleri açısından şu noktaya daha da dikkat edilmesi uygun olandır. Ramazan ayında yardım vardır. Bu felaketler vesilesiyle yardım daha da fazla önem taşımaktadır” ifadelerini kullandı.

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Bu ay ayların sultanıdır

İlahiyatçı Yazar Prof. Dr. Ramazan Ayvalı da “Hadisi şeriflerde ‘bu gecenin ve bu ayın hayrından mahrum kalanlar bütün hayırlardan mahrum kalmış olurlar’ buyrulması çok hikmetlidir. Bu ayın evveli rahmet, ortası af ve mağfiret, sonrası cehennem azabından azad olması müjdeleri var. ‘Ramazan ayı gelince cennet veya rahmet kapıları cehennem kapıları kapanır, şeytanlar zincire vurulur’ buyruluyor.

Bu mübarek ramazan ayında suçlar da azalıyor. Bir hadis-i şerifte şöyle bir müjde var, ‘Beş vakit namaz aradaki günahlara kefarettir. Cuma namazı bir haftalık günahlara kefarettir. Ramazan ayı da bir senelik günahlara kefarettir.’ Bu ayda bir farzı yapmak, başka aylarda yetmiş farzı yapmak gibi buyruluyor. Allah şöyle buyuruyor, ‘Ademoğlunun bütün amelleri kendisi içindir oruç müstesna o benim içindir ve onun karşılığını ben vereceğim. Çünkü o benim için yemesini içmesini terk ediyor’ buyuruyor” açıklamasında bulundu.