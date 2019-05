Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan

Nizamettin Bekar

Nasipse inşallah önümüzdeki hafta başı pazartesi günü oruçlu olacağız. Nasipse pazar akşamı sahura kalkacağız milletçe. Rabbim yapacağımız tüm ibadetleri kabul buyurur inşallah.

Yazıma devam etmeden önce şunu yazmam gerekir ki; İslam ramazandan ramazana oruç ve cumadan cumaya namaz kılmak değildir. İslam insanın bütün hayatını çepeçevre kuşatan insanın yemesinden uyumasına, eşiyle cinsel ilişkiden ibadetlerine, ticaretten eğitime hayatı bütünüyle kuşatıcı bir dindir. Bakınız Rabbimiz Kur’an’ında konuyla ilgili ne buyurmaktadır; Hicr Süresi 99 ayette ”Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et.”

Güzel dinimiz İslam’da ibadet sadece namaz ve oruç değildir. Peygamberimizin ifadesiyle ibadet insanın her türlü güzel davranışıdır. Yine Peygamberimizin ifadesiyle bu güzel davranışlar arasında namaz ve oruç olduğu gibi zekat da vardır, ticaret de, hakka hukuka riayet de vardır, alınan görevi hakkıyla yerine getirme de vardır ve insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi de vardır. Şimdi bana ‘Nizamettin Hocam insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi ibadet midir’ diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Evet aynı soruyu Peygamberimizin arkadaşları da sordular. Peygamberimiz kendilerine nasıl ki nikahsız ilişki olan zina haramsa insanın eşiyle ilişkiye girmesi de aynı oranda ibadet olarak helal ve sevaptır. İbadet insanın ergenliğinden ölünceye kadar devam eder. Ancak ölümle son bulur. Başkaca bir sorumluluktan kurtulma yolu da yoktur. O haseple insan senenin her ayını ramazan bilip öylece Rabbinin rızasını araması kulluğun bir gereğidir. Ramazan ayının beş önemli üstünlüğü vardır. Yazımın ebadınca bugün bunları sizlerin izanlarınıza sunacağım. Ramazan ayı oruç ayıdır. Müslümanlar bu sene 29 gün oruç tutacaklardır. Oruç ibadetinin bereketinden faydalanabilmek için tuttuğumuz orucu bozacak davranışlardan kaçınmamız lazım gelmektedir. Orucumuzu bozacak davranışları yazım elvermediği için sizden ricam ilmihal kitaplarından açıp okunması veya Diyanete sorulması lazım gelmektedir. Kısaca yazacak olursak, orucu bozan ve sadece gününe gün gereken davranışlar vardır, ayrıca orucu bozan ve 61 gün kefareti gerektiren davranışlar vardır. Bunların bilinip orucumuzun sıhhatini bozmaksak oruç ibadetinden hasıl olan gaye zannımca gerçekleşecektir.

Konum buraya gelmişken bana çokça sorulan sorulardan olan biri olan oruç akşamları eşimizle cinsel ilişki helal midir sorusu. Evet Kur’an ayetiyle sabit kişi eşiyle orucunu iftardan sonra bozduktan sonra cinsel ilişkiye girmesinde herhangi bir sakıncası yoktur. Bakara süresi 187. Ayet. Burada önemli olan, yeter ki iftardan sonra ve imsaktan önce yapılmış olsun. Bu zaman dilimlerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Ramazan ayı namaz ayıdır. Beş vakit farz namazlardan başka Peygamberimiz bu aya özel Teravih namazını Rabbimizin izniyle bizlere sünnet kılmıştır. Detayları, ilmihal kitaplarından veya Diyanetten sorulup öğrenilmelidir. Ramazan ayı zekat ayıdır. Müslümanlar, bu ayda bir ibadete bire yedi yüz verildiğinden zekatlarını da bu ayda vermektedirler.