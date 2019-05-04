0553 313 94 23

Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan

Gazetemiz okurlarından Nizamettin Bekar, "Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:21
Hoş geldin ey Şehr-i Ramazan

Nizamettin Bekar

Nasipse inşallah önümüzdeki hafta başı pazartesi günü oruçlu olacağız. Nasipse pazar akşamı sahura kalkacağız milletçe. Rabbim yapacağımız tüm ibadetleri kabul buyurur inşallah.

Yazıma devam etmeden önce şunu yazmam gerekir ki; İslam ramazandan ramazana oruç ve cumadan cumaya namaz kılmak değildir. İslam insanın bütün hayatını çepeçevre kuşatan insanın yemesinden uyumasına, eşiyle cinsel ilişkiden ibadetlerine, ticaretten eğitime hayatı bütünüyle kuşatıcı bir dindir. Bakınız Rabbimiz Kur’an’ında konuyla ilgili ne buyurmaktadır; Hicr Süresi 99 ayette ”Sana ölüm gelinceye kadar ibadet et.

Güzel dinimiz İslam’da ibadet sadece namaz ve oruç değildir. Peygamberimizin ifadesiyle ibadet insanın her türlü güzel davranışıdır. Yine Peygamberimizin ifadesiyle bu güzel davranışlar arasında namaz ve oruç olduğu gibi zekat da vardır, ticaret de, hakka hukuka riayet de vardır, alınan görevi hakkıyla yerine getirme de vardır ve insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi de vardır. Şimdi bana ‘Nizamettin Hocam insanın eşiyle cinsel ilişkiye girmesi ibadet midir’ diye sorduğunuzu duyar gibi oluyorum. Evet aynı soruyu Peygamberimizin arkadaşları da sordular. Peygamberimiz kendilerine nasıl ki nikahsız ilişki olan zina haramsa insanın eşiyle ilişkiye girmesi de aynı oranda ibadet olarak helal ve sevaptır. İbadet insanın ergenliğinden ölünceye kadar devam eder. Ancak ölümle son bulur. Başkaca bir sorumluluktan kurtulma yolu da yoktur.  O haseple insan senenin her ayını ramazan bilip öylece Rabbinin rızasını araması kulluğun bir gereğidir. Ramazan ayının beş önemli üstünlüğü vardır. Yazımın ebadınca bugün bunları sizlerin izanlarınıza sunacağım. Ramazan ayı oruç ayıdır. Müslümanlar bu sene 29 gün oruç tutacaklardır. Oruç ibadetinin bereketinden faydalanabilmek için tuttuğumuz orucu bozacak davranışlardan kaçınmamız lazım gelmektedir. Orucumuzu bozacak davranışları yazım elvermediği için sizden ricam ilmihal kitaplarından açıp okunması veya Diyanete sorulması lazım gelmektedir. Kısaca yazacak olursak, orucu bozan ve sadece gününe gün gereken davranışlar vardır, ayrıca orucu bozan ve 61 gün kefareti gerektiren davranışlar vardır. Bunların bilinip orucumuzun sıhhatini bozmaksak oruç ibadetinden hasıl olan gaye zannımca gerçekleşecektir.

Konum buraya gelmişken bana çokça sorulan sorulardan olan biri olan oruç akşamları eşimizle cinsel ilişki helal midir sorusu. Evet Kur’an ayetiyle sabit kişi eşiyle orucunu iftardan sonra bozduktan sonra cinsel ilişkiye girmesinde herhangi bir sakıncası yoktur. Bakara süresi 187. Ayet. Burada önemli olan, yeter ki iftardan sonra ve imsaktan önce yapılmış olsun. Bu zaman dilimlerinde herhangi bir sakınca yoktur.

Ramazan ayı namaz ayıdır. Beş vakit farz namazlardan başka Peygamberimiz bu aya özel Teravih namazını Rabbimizin izniyle bizlere sünnet kılmıştır. Detayları, ilmihal kitaplarından veya Diyanetten sorulup öğrenilmelidir. Ramazan ayı zekat ayıdır. Müslümanlar, bu ayda bir ibadete bire yedi yüz verildiğinden zekatlarını da bu ayda vermektedirler.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:21
  1. Nizamettin Bekar
  2. ramazan
  3. oruç
  4. İslam
  5. Kur’an
  6. Peygamberimiz
  7. Ramazan ayı
  8. Diyanet
  9. Teravih namazı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'da orman yangını
    1. İstanbul'da orman yangını
    2. "Oylarımızı yüzde 100'ün üzerinde..
    3. Ramazan Dilekleri
    4. Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü’nden,..
    5. Kasımpaşa-Fenerbahçe maçının VAR’ı..
    6. Mayıs ayında kar yağdı
    7. Siirt’te kamyon devrildi:1 yaralı
    8. Tokatspor havlu attı, ligin son maçına..
    9. 2 cumhurbaşkanı çıkaran 126 yıllık..
    10. Bulaşıcı Hastalıklar Yönetmeliği..
    11. Mersin’de bir ambulans ortalama 7..
    12. Yeditepe Üniversitesine Bahar Spring..
    13. Büyükşehir’den gagep toplantısı
    14. Bilecik ve Bozüyük’ün kültür elçisi,..
    15. İslâmî idare prensipleri
    16. Bilecik’te Gripin konserine yoğun ilgi
    17. 3600 ek gösterge artışı hangi tarihte..
    18. İnönü Belediye Başkanı Kadir..
    19. Güneş’li Beşiktaş, Galatasaray’a 1 kez..
    20. Sanayi Bakanı Varak: "300 Bini hibe, 1..
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    İYİ Parti'de deprem! Meral Akşener o iki ismin istifasını istedi
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Meral Akşener'e çok sert sözler: İP müdiresi o itici ses tonuyla...
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Kılıçdaroğlu’nun yediği yumruktan kat kat büyük bir tehdittir bu!
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    Yüzyılın uşağı Filistin'i satacak
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı
    “Adam İslam’ı gayrı menkul işi zannediyor!” Uçar’ın ibret dolu namaz anısı

    Günün Karikatürü

    04 Mayıs 2019
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Hastaneye kaldırılan Savcı Sayan'dan ilk açıklama
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar
    Türkiye'nin gizli cennetiyle ilgili önemli karar