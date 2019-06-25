0553 313 94 23

‘Hoş Geldin Bebek’ mesafe tanımıyor

Körfez Belediyesi sosyal sorumluluk projesi olan Hoş Geldin Bebek uygulaması, devam ediyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:33
‘Hoş Geldin Bebek’ mesafe tanımıyor

Körfez Belediyesi sosyal sorumluluk projesi olan Hoş Geldin Bebek uygulaması, devam ediyor.


‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile her haneye ‘merhaba’ diyen Körfez Belediyesi, kurulan özel ekipler ilçedeki yaşlıları ziyaret ediyor, onlarla sohbet ederek çeşitli hediyeler sunuyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yürütülen proje, vatandaşlar tarafından da büyük beğeni topluyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri sadece kent merkezi değil, sosyal belediyecilik anlayışının ilçenin dört bir yanına yayıyor. En uzak köydeki yeni doğan bebeğe de ‘hoş geldin’ diyen ekipler, proje kapsamında yeni doğum yapan ailelerin evlerine konuk oluyor, aileye ihtiyaçlarına yönelik eşyaların bulunduğu seti hediye ediyor.


Ekipler köylerde ‘Hoş Geldin Bebek’ projesi ile birlikte yaşlı ziyaretlerinde de bulunuyor. Yalnız yaşayan yaşlıları evlerinde ziyaret eden ekipler, onlarla sohbet ediyor, eksiklerini not alırken, taleplerini de dinliyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:33
  1. kültür
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    1. Gezi Parkı olaylarına ilişkin dava
    2. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    3. Aydın’da ulaşım ve siyaset dünyasının..
    4. Gaziantep’te masa sandalye..
    5. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    6. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    7. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    8. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    9. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    10. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    11. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    12. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    13. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    14. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    15. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    16. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    17. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    18. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    19. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    20. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    21. 23 yıllık özlem sona eriyor
    22. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    23. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    24. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    25. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    26. Araklı'daki sel
    27. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    28. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    29. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    30. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Eski vekilden çok konuşulacak yeni parti çıkışı: Bugünden itibaren...
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı