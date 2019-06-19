Hortumun büyük zarar verdiği Kemer Devlet Hastanesi yenilendi.

Ocak ayında batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sonrası büyük hasar gören Kemer Devlet Hastanesi’nin tadilat yapım işi tamamlandı. İl Sağlık Müdürü Dr. Ünal Hülür hastaneyi ziyaret edip yerinde incelemelerde bulundu.

Batı ilçelerini etkisi altına alan yağmur, fırtına ve hortum sırasında büyük zarar görenKemer Devlet Hastanesinin ısıtmayı sağlayan gazın kapatılması ve camların kırılması nedeniyle hastalar tahliye edilmişti.Olayın gerçekleştiği 24 Ocak günü Sağlık Müdürlüğüteknik ekipleri hastaneye ulaşarak yerinde değerlendirme yaptı. Hastanenin sadece acil servis hizmeti devam etmekte iken , çalışmaların ardından28 Ocak’ta poliklinik ve yataklı servis hizmetleri, bir süre sonra da ameliyathane ve yoğun bakım hizmetleri başladı.

Hastanedeiki blokta hasar gören kırma çatı sökülerek yerine poliürea su yalıtımlı ve xps ısı yalıtımlı şap korunumlu yeni teras çatı yapıldı. Klima santralleri ve hava kanallarının hasarlı kısımları tamir edildi, güneş enerjisi sitemindeki cam paneller, soğutma grubu cihazının hasarlı kısımları yenilendi. Ayrıcajeneratör radyatörü, hastane bahçesinde hasar gören ışıklı ve yönlendirme tabelaları ile bahçe çitleri, bina giydirme cephesinde kırılan temperli camlar, bina içerisinde hasar gören alüminyum asma tavanlar tamir edildi.Ameliyathane ve yoğun bakım koridorlarının pvc zemin kaplamaları ile hepa filtreleri, kırılan mermer denizlikler ve hasar gören demir korkuluklar, bina otomasyon sistemindeki panolar ve sensörler yenilenip bina iç cephe boyası yapıldı.