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Hortumdan zarar görenler için 6 Milyon 979 Bin TL ödeme yapılacak

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 24 – 26 Ocak tarihlerinde, Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50.

18 Mart 2019 Pazartesi 16:48
Hortumdan zarar görenler için 6 Milyon 979 Bin TL ödeme yapılacak

Antalya’nın Kumluca ilçesinde 24 – 26 Ocak tarihlerinde, Karşıyaka, Narenciye, Kaşapçayırı, 50. Yıl ve Salur Mahallelerinde meydana gelen hortum felaketinden zarar gören vatandaşlara hükumet tarafından 6 Milyon 979 Bin 593 TL yardım geldi. Ödemeler Kaymakamlık kanalıyla Perşembe günü yapılacak.


Ayrılan ödenek bugün itibari ile Kumluca Kaymakamlığına aktarıldı. Kumluca Kaymakamlığı gelen ödeneği, vatandaşların hortumdan gördüğü zarar oranında dağıtacak.


Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun “Hortumdan zarar gören vatandaşlarımıza toplam 6 Milyon 979 Bin 593 TL yardım geldi. TARSİM sigortası olan üreticilerimiz ödemelerini afetten bir hafta sonra almışlardı. Gelen yardımı hortum afetinden zarar gören vatandaşlarımıza Hz. Ömer Adaletiyle dağıtacağız. Afetin ardından hemen hasar tespitini yaptırmıştık. Zarar gören vatandaşlarımızın T.C. kimlik numarası ve IBAN numaraları vardı. Şimdi bu bilgileri Ziraat Bankamıza ilettik. Perşembe Günü hortumdan zarar gören vatandaşlarımız ödemelerini alabilecekler” dedi.


Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven ise afetin yaşandığı gün devletin, vatandaşın yanında olacağını, yaralarının sarılmaya çalışacağımızı söylediklerinin hatırlattı. Göven " Hükumetimiz bizi mahcup etmedi. Bütün seracılarımızın TARSİM sigortası yaptırmaları konusunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü sigortalı olanların zararının tamamı karşılandı. Sigortasız olanlara da devletimiz belirli oranda ödeme yaptı" diye konuştu.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ındün Antalya Mitingimizde de müjdeyi verdiğini hatırlatan AK Parti Kumluca İlçe Başkanı Erol Uysal ise afetten sonra AFAD ve SYDV tarafından evleri hasar gören vatandaşlara ödeme yapıldığını söyledi. Uysal, " Toplam zararımız 53 Milyon 979 Bin 593 TL dir. Bu zararın TARSİM Sigortası olanlar için 7 Milyon 674 Bin 4001 TL sini TARSİM karşıladı. Hükumetimiz hortumdan zarar gören fakat TARSİM Sigortası olmayan vatandaşlarımızınyüzde 14,7 oranında ödeme yaptı. Afetzedelerimize ödenecek olan miktar ise 6 Milyon 879 Bin 192 TL dir” dedi.

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Haber Tarihi: 18 Mart 2019 Pazartesi 16:48
  1. doğa

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