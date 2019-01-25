Hortumda kaybolan Buse Acar'ı arama çalışmaları sürüyor

Antalya’nın Kemer ilçesinde dün saat 15.00 sıralarında manzara seyretmek için evinden otomobilleriyle çıkan Ayla Acar ile kızı Buse Acar (20), Kuzdere Mahallesi Kemer Küçük Sanayi Sitesi önüne geldiği sırada hortuma yakalandı.

Anne çıkarıldı, Buse Acar kayboldu

Ayla Acar’ın kullandığı otomobil, hortumun etkisiyle Ağva Deresi’ne uçtu. Vatandaşların müdahalesi ile anne araçtan çıkartılırken, 20 yaşında Buse Acar ise gözlerden kayboldu.

Genç kızı aramak için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Buse’yi bulmak için AFAD, UMKE ve Sahil Güvenlik ekipleri havadan, karadan ve dalgıçlar da dere içerisinden arama çalışması başlattı. Yaralanan Ayla Acar ise, Kemer Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araç vinçle dereden çıkarıldı

Antalya Valisi Münir Karaloğlu da, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ile birlikte bölgeye gelerek çalışmaları yerinde inceleyip bilgi aldı. Derede bulunan otomobil ise vinç yardımıyla dereden çıkartıldı.

Bu sırada olayın gerçekleştiği sanayi sitesinde esnaf olan Ahmet Acar’ın şok içerisinde olduğu gözlendi.

Kemer Kaymakamlığını vekaleten yürüten Konyaaltı Kaymakamı Kamil Köten Baba Acar’ı sakinleştirmeye çalıştı.

"Gelme dedim, denizde dalgaları seyredeceğim demişti"

Olay öncesi eşiyle telefonla görüştüğünü anlatan Acar, “Ona, buraya gelme’ dedim. Ben dört duvar arasında kapalı kaldım, gidip denizde dalgaları seyredeceğim’ demişti.” dedi.

2 çocuk babası Acar’ın yıllar önce oğlunu trafik kazasında kaybettiği öğrenildi.

Arama çalışmaları yeniden başlatıldı

Dün havanın kararmasının ardından ara verilen arama çalışmaları, bugün günün ilk ışığıyla birlikte tekrar başladı.

Bölgeye şafak vaktinde gelen Antalya Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 2 dalgıç ekip arama çalışmalarına Ağva Deresi’nin Çam Yuva sahilinde denizle buluştuğu noktadan başladı.

Arama çalışmalarına havadan da destek verileceği belirtilirken Belediye Başkanı Mustafa Gül, bölge halkının yardımcı olması konusunda sosyal medya üzerinden çağrıda bulundu.

İlerleyen saatlerde dün olduğu gibi vatandaşların da arama çalışmalarına katılacağı öngörülüyor.