Hortumda kaybolan Kader Buse'nin babası: "Dualarla yaşıyorum"

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde oluşan hortumda, araçla sürüklendiği derede kaybolan üniversite öğrencisi Kader Buse Acar'ı arama çalışmalarına ara verildi.



Kemer Sanayi Sitesi önünde başlayan arama çalışmalarda, Çamyuva sahili açıklarında dalgıçlar tarafından dalış yapıldı.

Yaklaşık bir kilometre açıktaki dalışta, denizin içinden geçen bir boruda arama yapıldığı öğrenildi.

Çalışmalara yarına kadar ara verildi.

- "Gece bile uyuyamıyorum"



Arama çalışmalarını sahilde takip eden baba Ahmet Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zor durumda dayanmaya çalıştığını söyledi.

Kızını bulmak için herkesin elinden geleni yaptığını anlatan Acar, "Dualarla yaşıyorum. Gece bile uyuyamıyorum. Allah hiçbir aileye böyle bir şeyi yaşatmasın. Allah Jandarmamızdan razı olsun. Ellerinden geleni yapıyorlar, beni de hiç kırmıyorlar." diye konuştu.

Acar, olayda yaralanan eski eşi Ayla Akkın'ın evinde dinlendiğini, onun da ayakta zor durduğunu aktardı.



Antalya'nın Kemer ilçesinde 24 Ocak'ta hortum nedeniyle Ayla Akkın ve kızı Kader Buse Acar'ın bulunduğu otomobil dereye sürüklenmiş, kurtarılan anne hastaneye kaldırılırken, sele kapılan kızı kaybolmuştu.