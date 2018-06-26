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Hortumcu Cem Uzan'dan Erdoğan mesajı

Fransa'dan siyasi sığınma talep eden ve uzun zamandır Fransa'da yaşayan hortumcu Cem Uzan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı sosyal medya hesabından tebrik etti.

26 Haziran 2018 Salı 20:16
Hortumcu Cem Uzan'dan Erdoğan mesajı

 

Fransa'da yaşayan  Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla geçici sonuçlara göre yüzde 52 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçilen  Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve 'Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 26 Haziran 2018 Salı 20:16
  1. Cem Uzan
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • İskenderİskender1 gün önce
    Bir başka Hortomcu olan bayan da, desteklemek için mitinge katılmıştı. Hortomcular Kaz gelen yerden Tavuk esirgemezler.
  • BURAKBURAK1 gün önce
    BU ONUN HESABI DEĞİLKİ ONUN RESMI HESABI CCUZAN
Bugünkü Akit

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