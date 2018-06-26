Hortumcu Cem Uzan'dan Erdoğan mesajı

Fransa'da yaşayan Cem Uzan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla geçici sonuçlara göre yüzde 52 oyla yeniden cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan'ı tebrik etti.

Uzan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Erdoğan'ın fotoğrafını paylaştı ve 'Sayın Cumhurbaşkanımızı tebrik ediyorum. Yeni dönemin Türkiye'ye hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.