Hortum seraları böyle vurdu

Mersin’in Tarsus ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan fırtına veberaberindeki hortum, seralarda hasara yol açtı. Seraları vuran hortum anı ceptelefonu ile görüntülenirken, üreticilerin yaşadığı panik ise dikkat çekti.

Her yıl aşırı yağışların yol açtığı su baskınlarıyla gündeme gelen Tarsus’un Kulak köyündeki ekili alanları bu kez fırtına ve hortum vurdu. Bugün akşam saatlerinde Mersinve çevresinde etkili olan olumsuz hava şartları, yağışların yanı sıra bazı bölgelerde şiddetli fırtına şeklinde devam etti. Tarsus’un Kulak köyündeki seralar da fırtınadanolumsuz etkilenen bölgeler arasında yer aldı. Fırtına ve beraberinde hortum, seralarda büyük zarara yol açtı.

Seraları vuran hortum anı, vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntülenirken,görüntüleri çeken üreticilerin yaşadığı korku ve panik görüntüdeki seslere yansıdı.

Öte yandan aşırı yağışlardan dolayı Tarsus-Çamlıyayla yolunda da toprak kaymasımeydana geldiği bildirildi. Heyelanın oluştuğu bölge trafik levhalarıyla işaretlenerek araçsürücüleri uyarıldı.