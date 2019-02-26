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Hortum hırsızları tutuklandı

Karaman’da tarladan sulama hortumu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

26 Şubat 2019 Salı 22:42
Hortum hırsızları tutuklandı

Karaman’da tarladan sulama hortumu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Akçaşehir beldesinde tarladan 50 bin lira değerinde 124 top sulama hortumunun çalınması üzerine geniş çaplı soruşturma başlattı. Kimliği belirsiz kişi veya kişileri yakalaya bilmek için titiz bir çalışma yürüten ekipler, önce şahısların hırsızlıkta kullandıkları kamyoneti tespit etti. Ekipler, daha sonra düzenledikleri operasyonla hırsızlığı gerçekleştiren D.K (36) ile H.B’yi (41) yakalayarak gözaltına aldı. İl Jandarma Komutanlığında işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen iki zanlı tutuklanarak Karaman M Tipi Kapalı Cezaevine kondu.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 22:42
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