Hortum Antalya'yada can aldı! 1 çocuk öldü, 11 kişi yaralandı Antalya Finike-Kumluca karayolunda öğlen saatlerinde başlayan hortum, portakal bahçelerine ve seyir halindeki araçlara zarar verirken, 13 yaşındaki 1 çocuk yaşamını yitirdi, 11 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Antalya'nın Kumluca İlçesinde fırtına nedeniyle çatıdan uçan parçaların başına çarpması nedeniyle 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Antalya Kumluca ilçesine bağlı Kum Mahallesi'nde saat 13.30 sıralarında denizde başlayan hortum, Narenciye Mahallesi'ne kadar, yaklaşık 5 kilometre karada ilerledikten sonra kayboldu. Bölgedeki bazı yerleşim yerleri, tarım ve sera alanlarının zarar gördüğü belirtildi. Hortum nedeniyle Kumluca Belediyesi Karatepe Spor Tesisleri'nin çatısı uçtu. Antalya- Kumluca karayolu, uçan çatı parçaları nedeniyle ulaşıma kapandı. Bölgeye Kumluca Belediyesi, itfaiye, 112 ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri yönlendirildi. Sahilkent Mahallesi'nden denizde başlayan hortum, karada bir süre ilerledikten sonra kayboldu. Hortumun bölgedeki tarım alanlarında ve yerleşim yerlerinde zarara yol açtığı kaydedildi. Finike ilçesinde de yaklaşık 15 dakikalık dolu yağışının ardından hortum oluştu.

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