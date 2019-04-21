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Hortum ağaçları, elektrik direklerini devirdi

Şırnak’ta olumsuz hava koşulları elektrik şebekesinde arızalara yol açınca birçok yerleşim birimi enerjisiz kaldı.

21 Nisan 2019 Pazar 22:33
Hortum ağaçları, elektrik direklerini devirdi

Şırnak’ta olumsuz hava koşulları elektrik şebekesinde arızalara yol açınca birçok yerleşim birimi enerjisiz kaldı. İdil ilçesinde oluşan hortum ağaçları ve elektrik direklerini devirdi. Dicle Elektrik ekipleri, oluşan arızaları gidermek için çalışma başlattı.


Güneydoğu bölgesinde bir süredir etkili olan olumsuz hava koşulları Şırnak’ta hortum oluşmasına neden oldu. Yağmurla birlikte başlayan fırtına kısa süre sonra İdil ilçesi kırsalında hortuma neden oldu. Köylüler tarafından cep telefonları ile kaydedilen hortum, geçtiği yerlerde ağaçları ve elektrik direklerini devirdi, onlarca noktada ise elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. İdil ilçesine bağlı 16 köyde elektrik kesintisi yaşandı.



Silopi’de de arıza yaşandı


Olumsuz hava koşulları Şırnak’ın Silopi ilçesinde de hayatı olumsuz yönde etkiledi. Silopi’de de enerji nakil hatlarında fırtınanın etkisi ile yaşanan arızalar, bini aşkın abonenin enerji aldığı 40 trafo bölgesinde etkili oldu.



Onarım için çalışma başlatıldı


İdil ve Silopi’de yaşanan elektrik kesintilerinin bir an sona erebilmesi için Dicle Elektrik Şırnak İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Hasar tespit çalışması yapan ekipler, hava koşullarının elvermesi durumunda bu gün ve yarın devrilen elektrik direkleri ile kopan iletkenleri yenileyecekler. Onarım çalışmaları gece de sabaha kadar devam edecek.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 22:33
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