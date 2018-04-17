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Horozcudan Kılıçdaroğlu'na: Nerde bize adalet

Horozcu Ali Çiftel, Kılıçdaroğlu'na seslenerek, "Türkiye için istediyseniz 7 aydır bas bas bas bağırıyoruz, bir kere niye sesimizi duymadınız, niye bu horozcular için de adalet demediniz" dedi.

17 Nisan 2018 Salı 10:01
Horozcudan Kılıçdaroğlu'na: Nerde bize adalet

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’nun son toplantısında görüşülen kanun tasarısına göre horoz dövüşleri ve deve güreşleri yapan veya yaptıranlara da hapis cezası geliyor. Bunları yapanlar için iki aydan iki yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Bu düzenlemeye ise horoz dövüştürenlerden tepki var. Daha önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapısını çalan Ali Çiftel, bu sefer de şansını Kılıçdaroğlu ile denedi.

Horozcu Ali Çiftel, çektiği bir video ile Adalet Yürüyüşü'ne atıfta bulunarak, "Sayın Kılıçdaroğlu, siz bayrakları eline alıp da salladığınız zaman, Türkiye için mi adalet istediniz, yoksa sadece kendi milletvekiliniz için mi sallayıp adalet istediniz" diye sordu.

Çiftel, "Benim sesime kulak tıkamayın, halkız biz, halk" derken, Adalet Yürüyüşü'nün kendileri için olmadığını belirterek, "Bizler için de olsaydı, bunca bağırmamıza rağmen, kör, dilsiz, sağır olmazdınız" dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 10:01
  1. Türkiye
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Tayyip Erdoğan
  5. Kılıçdaroğlu
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Recep Tayyip
  8. Bakanlar Kurulu
  9. Adalet Bakanlığı

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