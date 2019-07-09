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Horoz dövüşü yapılan Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğine baskın

Mersin’de polis, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüşü organize eden ve oynayan 59 kişiyi suçüstü yakaladı.

09 Temmuz 2019 Salı 09:51
Horoz dövüşü yapılan Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğine baskın

Mersin’de polis, Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüşü organize eden ve oynayan 59 kişiyi suçüstü yakaladı. Horoz dövüşü oynayan 55 kişiye 17 bin 600 lira para cezası kesilirken, görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanına adli işlem yapıldı.


Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Akdeniz ilçesi Üçocak Mahallesi’nde faaliyet gösteren Tüm Kanatlı Hayvanları Sevenler ve Koruma Derneğinde horoz dövüşüyle kumar oynatıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, bir süre belirlenen adresi izleyerek, dernek içinde horoz dövüşü yaptırıldığını tespit etti. Ardından adrese operasyon düzenleyen ekipler, 28 dövüş horozu, 290 lira para, horoz dövüşü oyununda oyunculara verilen yarısı kullanılmış vaziyette fiş koçanı ele geçirirken, horoz dövüşü oynayan 55 kişi ve görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanı gözaltına alındı. Emniyette horoz dövüşü oynayan 55 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında 17 bin 600 lira para cezası kesilirken, görevli memurlara mukavemette bulunan 3 şahıs ile dernek başkanına ise adli işlem yapıldı.

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Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 09:51
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