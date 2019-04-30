Horoz dövüşü için yapılan ring yetkilileri şaşırttı Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde horoz dövüşü için içerisine özel platform yaptırılan mekana operasyon düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde horoz dövüşü için içerisine özel platform yaptırılan mekana operasyon düzenlendi.

Dazkırı ilçesinde horoz dövüşü yapıldığı bilgisini alan jandarma ve polis ekipleri operasyon düzenledikleri mekanda 33 horoza horoza el konuldu. Horoz dövüşü yapan kişilerin hakkında yasal tahkikatın Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapıldığı öğrenildi.

Horoz dövüşü için yapılan mekanın profesyonel boks ringlerini aratmayacak biçimde yapılmış olması yetkilileri şaşırttı.

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