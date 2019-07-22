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Horasan’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzurum’un Horasan İlçesi’nde yoldan çıkanotomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
Horasan’da otomobil takla attı: 3 yaralı

Erzurum’un Horasan İlçesi’nde yoldan çıkanotomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçta bulunan 3 kişi yaralandı.


Kaza Horasan ilçesine 10 km uzaklıkta Karakurt yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, henüz sürücüsü belirlenemeyen 49 E 1814 plakalı otomobil, seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak takla attı. Kazada araç içinde sıkışan ve 2’si ağır yaralanan 3 kişi Horasan ilçe itfaiye grup amirliğine bağlı ekipler tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılarak olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Jandarma ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 10:33
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