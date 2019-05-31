Horasan’da intihar güvenlik kamerasına yansıdı

Erzurum’un Horasan ilçesinde bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden atlayarak intihar etti. İntihar bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Erzurum’un Horasan ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Nenehatun caddesinde bulunan bir kişi oturduğu apartmanın penceresinden ölüme atladı.

Olay Erzurum’un Horasan ilçesinde yaşandı. Bugün saat 16:30 sıralarında meydana gelen olayda esnaf olduğu öğrenilen M.Ş (37) henüz belirlenemeyen bir nedenle 5 katta bulunan evinin penceresinden atlayarak hayatına son verdi.

Olay yerinde bulunan vatandaşlar tarafından Horasan Devlet Hastanesine kaldırılan M.Ş. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlçe emniyet ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.