Horasan İlçe Jandarma Trafik ekiplerinden Kuran Kursu öğrencilerine trafik eğitimi Erzurum Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köprüköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe Trafik Jandarma ekipleri Horasan merkez camiinde Kuran kursu öğrencilerine trafik dedektif eğitim semineri verildi.

Erzurum Horasan İlçe Jandarma Komutanlığı ve Köprüköy ilçe Jandarma Komutanlığına bağlı ilçe Trafik Jandarma ekipleri Horasan merkez camiinde Kuran kursu öğrencilerine trafik dedektif eğitim semineri verildi.

Trafik kuralları bilinci aşılanan öğrencilere, trafikte bilinçli ve dikkatli davranış gösteren yayaların kazaların azalmasında önemli rol oynadığı bilgisi de hatırlatıldı. Eğitim gören Kuran kursu öğrencilerine trafik eğitimi ve vatandaşın ilk devlet kapısı jandarmaya yönelik bilgiler verilerek, çeşitli ikramlarda bulunuldu.

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