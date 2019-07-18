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Hoparlör tamir eden imam minareden düştü

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
Hoparlör tamir eden imam minareden düştü

Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde hoparlör tamir ederken dengesini kaybeden imam minareden düşerek ağır yaralandı.


Olay, Balışeyh ilçesine bağlı Beyobası köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köy camisi İmam-Hatibi Osman Öztürk, minarenin arızalanan hoparlörü tamir ederken yaslandığı yerdeki parçanın kopması sonucu dengesini kaybederek 8 metreden aşağı düştü. Cami cemaati hemen 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Öztürk’ü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Öztürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
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