0553 313 94 23

Hooijdonk'tan gelen itiraf: Galatasaraylılar...

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Pierre van Hooijdonk, Ada basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in Galatasaray'la olan rekabetini Celtic-Glasgow Rangers derbileriyle karşılaştırdı.

13 Ekim 2019 Pazar 19:40
Hooijdonk'tan gelen itiraf: Galatasaraylılar...

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Pierre van Hooijdonk, Ada basınına verdiği röportajda Sarı Lacivertliler'in Galatasaray'la olan rekabetini Celtic-Glasgow Rangers derbileriyle karşılaştırdı. The Guardian gazetesinin bugünkü sayısına konuşan 49 yaşındaki Hollandalı, Türkiye'de kendisini daha güvende hissettiğini söylerken şunları kaydetti:

"Celtic'te oynadığım dönemde altı ay boyunca yalnız kaldım. Ancak buna rağmen dışarı çıkamıyordum. Çünkü Rangers ile aramızdaki rekabetten dolayı dikkatli olmam gerekiyordu. Taksiyle pubların önünden geçerken arka koltukta çömeldiğimi hatırlıyorum. Galatasaray ve Porto taraftarları bile benim için bu kadar tehlikeli değildi."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 13 Ekim 2019 Pazar 19:40
  1. Pierre van Hooijdonk
  2. Galatasaray
  3. Futbol
  4. Fenerbahçe

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Mantar toplamak için gittiler... Çok acı haber!
    1. Mantar toplamak için gittiler... Çok..
    2. Hooijdonk'tan gelen itiraf
    3. Düğün konvoyunda zincirleme kaza:..
    4. MHP'li Bülbül'den KKTC Cumhurbaşkanı..
    5. Suriye Milli Ordusu PKK’nın kampını..
    6. MHP'li Muhammed Levent Bülbül'den KKTC..
    7. Hız tutkunları Antalya'da
    8. Tel Abyad'ın teröristlerden..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz F-35..
    10. Suudi Arabistan'dan Barış Pınarı..
    11. Şırnak'ın 53 köyünde okullar 3 gün tatil
    12. Tel Abyad'ın teröristlerden..
    13. Serdal Adalı İzmir'de Beşiktaşlılarla..
    14. Yıldırım düşmesi sonucu şehit olan..
    15. Türkiye’den Avrupa'ya PKK çağrısı:..
    16. Teslim olup terör örgütünün gerçek..
    17. Engellilerden 'Barış Pınarı..
    18. Graham iyice zıvanadan çıktı
    19. Şırnak'ta eğitime 3 gün ara verildi
    20. ABD Başkanı Trump'tan Suriye açıklaması
    21. 'NATO ortağımız Türkiye'ye karşı Orta..
    22. Kosova'da onlarca kişi Sırbistan'dan..
    23. Cumhurbaşkanı Erdoğan: Topunuz..
    24. Deschamps: Siyasetle ilgimiz yok
    25. Erdoğan'dan sürpriz F-35 çıkışı!..
    26. Erdoğan'ndan Akıncı'ya tarihi uyarı!..
    27. Erdoğan: Topunuz gelseniz Türkiye..
    28. Bakir İzetbegoviç: Türkiye'nin kendi..
    29. Kritik bölgede flaş gelişme! ABD..
    30. Türk düşmanı Lindsey Graham iyice..
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Putin, Suriye'den çekilme şartını dünyaya duyurdu
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    Fatih Portakal'ın Trump paylaşımına tepki yağdı
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    AK Parti’den komedyen Cem Yılmaz’a sert tepki: Kimse senden para istemiyor
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    İtalyanların Türkiye açıklaması Rumları paniğe soktu
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'
    Kılıçdaroğlu yine devleti suçladı! 'O kurumdan belli kişiler...'

    Günün Karikatürü

    13 Ekim 2019
    “Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
    “Türkiye öldürdü” dedikleri çocuk daha fazla dayanamayınca rezil oldular!
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı
    Takke düştü kel göründü! Siyonistlerden YPG’ye silah sevkiyatı