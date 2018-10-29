Van Hooijdonk'tan Fenerlileri heyecanlandıran paylaşım

Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Philip Cocu ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi.

Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.

İşte o paylaşım: