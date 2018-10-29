Van Hooijdonk'tan Fenerlileri heyecanlandıran paylaşım
Fenerbahçe'nin efsane golcüsü Van Hooijdonk'un İstanbul'a gelmesi sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.29 Ekim 2018 Pazartesi 15:06
Tarihinin en kötü sezonunu geçiren Fenerbahçe'de Ankaragücü yenilgisinin ardından teknik direktör Philip Cocu ile yollar ayrılmıştı. Bu gelişmenin ardından sarı-lacivertli takımın efsane oyuncusu Pierre Van Hooijdonk, İstanbul'a geldi.
Hollandalı futbol adamının Instagram hesabından Atatürk Havalimanı'ndan paylaşım yapması, Fenerbahçeli taraftarlar arasında heyecan yarattı.
İşte o paylaşım:
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