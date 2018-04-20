Dört kameralı Honor 9 Lite’ın Türkiye'de
Huawei grubunun cep telefonu alanındaki dijital markası Honor 9 Lite Türkiye'de satışa çıktı.20 Nisan 2018 Cuma 17:38
Amiral gemisi Honor 9’un tasarımını sürdüren Honor 9 Lite, 2,5D cam ile nano ölçekte optik kaplama sunuyori,I 12 katmanlı bir süreçle parlatılan arka yüzey, bu sayede ayna etkisi vererek çarpıcı bir şıklığa kavuşuyor. İnce tasarım ve PPVD[1] çerçeve de ışığın cihazın etrafında parlamasını sağlayarak eşsiz bir görsel deneyim yaratıyor.
Gövdesi 5,2 inç ekran sığabilecek boyutlarda olmasına karşın, uçtan uca 5,65 inçlik FullView HD panel eve yüksek ekran/gövde oranına sahip çerçevesiz tasarıma sahip olan Honor 9 Lite, 18:9 FHD+ ekran ile amiral gemisi Honor 9’dan bile daha yüksek bir görüntü kalitesi sunuyor.
Test 1 – Geniş ekranda sinematik ses ve görüntü deneyimi
Honor 9 Lite’ın teknolojinin son harikası 18:9 FHD+ ekranı, sinemalardaki 21:9 oranına yakın olduğundan, sevdiğiniz videoları izlerken sinema gibi bir geniş ekran deneyimini karşınıza getiriyor.
Test 2 – Daha rahat çoklu işlem deneyimi
FullView ekran cihazın tek tuşla ekranı ikiye bölme işlevini daha verimli hale getiriyor. Böylece telefonda bir iş yaparken arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz.
Aktif bildirimleri gördüğünüzde simgesine dokunarak bu işlevi etkinleştirebilirsiniz.
Özellik, SMS, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter ve Google Chrome gibi uygulamaları destekliyor.
- Dört HD kamera ile benzersiz profesyonel fotoğraflar çekin
Honor 9 Lite’ın hem ön hem arka yüzdeki 13 MP + 2 MP çift mercekli kameraları sevdiğiniz kişilerin ve ortamların eş kalitede ve çarpıcı fotoğraflarını, dilediğiniz zamanda, yerde ve şekilde çekmenizi sağlıyor. Güncellenmiş, özelleştirilebilir Güzelleştirme özelliği ile Honor 9 Lite, fotoğraflarınızda her zaman en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor.
Test 1 – Selfie’lerinizi portre modu ve Bokeh efekti ile geliştirin
Ekranın üst kısmında yer alan simgesine dokunarak porter modunu etkinleştirebilrsiniz. Daha sonra sağda yer alan simgesine dokunun ve bokeh efektini etkinleştirin.
Portre modunda da değişiklik yapmak mümkün. “Güzellik seviyesi” çubuğu ile ayar yapın ve en iyi görünümünüzü seçin:
Test 2 – Çift mercekli arka kamera ile sıra dışı fotoğraflar çekin
Portre modu: Ortadaki simgeye dokunarak “Portre” modunu etkinleştirin.Doğal bir güzelleştirme efekti otomatik olarak uygulanacaktır. Sağda yer alan bu simgeye dokunarak bokeh efektini de kullanabilirsiniz.
Çekiminize “güzellik düzeyi” çubuğu ile ayrı bir hava katabilmeniz de mümkün.
Arka kamera porter moduArka kamera porter modu + bokeh efekti
Geniş diyafram aralığı: simgesine dokunun (tepe çubuktaki soldan ikinci simge) ve geniş diyafram aralığı işlevini etkinleştirin. En iyi sonuç için diyafram aralığı düzeyini ayarlarken ekrana gelen aynı simgeye dokunmanız yeterli.
HDR modu ile ters ışıkta çekimler: Güncellenmiş HDR çekim algoritması ile HDR modunda fotoğraf çekerken, kişi ya da nesne ters ışıkta olmasına karşın çarpıcı bir şekilde görünecektir. HDR modunu etkinleştirmek için “Kamera”yı açın ve ekranı saga doğru kaydırın, “HDR” simgesine dokunun.
Test 3 – Jest kontrolü ve panoramik işlevleriyle daha iyi poz verin
Honor 9 Lite, daha iyi selfie’ler için de çeşitli özellikler sunuyor. Jest Kontrol özelliği ile elinizi sallayarak selfie çekebilirsiniz, geniş açılı panoramic özelliği de aileniz ve sevdiklerinizle değerli bir anı kolayca yakalamanızı sağlıyor.
Jest Kontrolü:Ön kamerayı açın, ekranı sağa kaydırarak “jest kontrolü” seçeneğini etkinleştirin. Ekranın solunda bir avuç içi simgesi görene kadar kameraya el sallayın. Daha sonra 2 saniyelik geri sayım başlayacak ve bittiğinde fotoğraf otomatik olarak çekilecektir.
Geniş açı panorama işlevi:Ön kamerayı açın, ekranı sola kaydırın ve “panorama” modunu seçin. Deklanşör düğmesine dokunun ve ilk fotoğtafı çekin, daha sonra ekranı izleyerek, kamerayı hafifçe sola çevirin, ikinci bir fotoğraf otomatik olarak çekilecektir. Son olarak da, ekranı izleyerek kameranızı sağa çevirin ve son fotoğrafın otomatik olarak çekilmesini sağlayın.
Test 4 – Hareketli Fotoğraf moduyla daha eğlenceli
Bu modu etkinleştirmek için “Kamera”yı açın ve tepe çubuğundaki sağdan ikinci simgeye dokunun.
- Premium configuration
Honor 9 Lite, Parmak İzi Tanıma 4.0 özelliği ile 0,25 saniyede kilit açarak tüketicilerin cihazlarına daha hızlı ve güvenli erişebilmelerini sağlıyor.
- EMUI 8.0 – Android 8.0 bazlı yeni nesil akıllı işletim sistemi
Test 1 –Yeni Dolaşım Kutusu
EMUI 8.0’ın dolaşım kutusu, kapalı olarak geliyor. Etkinleştirmek için Ayarlar > Akıllı destek > Sistem dolaşımı > Dolaşım kutusu’na gitmeniz gerekiyor. Alternatif olarak, kısayollar menüsünden Dolaşım kutusu ibaresini seçebilirsiniz.
Test 2 –FullView Ekranın getirdiği akıllı özellikler
FullView ekran, kazara dokunmaları önleme işlevi ile 65 farklı kazara dokunma senaryosunu (yanak, kalça, kol, cep, çanta vb. dahil) algılar, böylece güç israfını ve kazara kullanımı önler.
Test 3 – Akıllı ipuçları
EMUI 8.0, kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek size pratik ipuçları ile daha iyi bir kullanım deneyimi sunar.
Göz rahatlatma modu: “Ayarlar”dan “Ekran”ı seçin, “Göz rahatlatma” işlevini etkinleştirin.
Üç parmakla ekran görüntüsü: “Ayarlar” altından “Akıllı destek”i seçin. “Hareket kontrolü”ne dokunun daha sonra “Üç parmakla ekran görüntüsü alma”yı seçin. Ekran görüntüsünü almak için üç parmağınızı ekrana koyup aşağı doğru çekmeniz yeterli
Honor 9 Lite, sadece bir stil sembolü değil, hayatınızdaki anları yakalamanın da en mükemmel yolu. İşte Honor 9 Lite'nin özellikleri;
Ekran
- 5,65inç 2.160x1.080piksel ekran, 16,7milyon renk, 428 PPI
- Çoklu dokunmatik ekran
Boyutlar ve Ağırlık
- 151 mm(B) x 71,9 mm(E) x 7,6 mm(G)
- Azami 149g (pil dahil)
İşletim sistemi
- Android O+EMUI8.0
İşlemci
- Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4x2,36 GHz+4x1,7 GHz)
Pil
- Tipik değer: 3.000 mAh, Asgari: 2.900 mAh
- Dolum süresi: Yaklaşık 2,5 sa.
Bellek
- ROM: 32GB
- RAM: 3GB
- Azami kapasite: 256 GB
Kamera
- Ön: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel
o Fotoğraf çözünürlüğü: 4.160×3.120 piksele kadar
o Video çözünürlüğü: 1.920x1.080 piksele kadar
- Arka: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel
o Fotoğraf çözünürlüğü: 4.160 ×3.120 piksele kadar
o Video çözünürlüğü: 1.920x1.080 piksele kadar
- Modlar:
o Ön kamera: FF odaklama modu, portre modu, jestle kontrol
o Arka kamera: AF/PDAF odaklama modu, geniş diyafram modu, portre modu
- Flaş
o Ön kamera: -
o Arka kamera: Var
Fotoğraf/Video/Ses
- 1080P Full HD video kayıt ve oynatma
- Ses dosyası desteği: *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv
- Video dosyası desteği: *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv
- Görsel dosyası desteği: *.png, *.gif (sadece statik), *.jpg, *.bmp, *.webp, *.wbmp
- 3,5 mm kulaklık jakı
Bağlanabilirlik
- 2G：GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900
- 3G：WCDMA: 850/900/2100/1900
- 4G：LTE FDD: B1/3/7/8/20
Diğer bağlantı seçenekleri
- Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4G
- Bluetooth BT4.2
- USB 2.0
- GPS/Glonass/Beidou
Algılayıcılar
- Parmak izi algılayıcı
- Yakınlık algılayıcı
- Ortam ışığı algılayıcı
- Pusula
- Yerçekimi algılayıcı
- Telefon durumu belirtici
Renk seçenekleri
- Gece Siyahı
- Safir Mavisi
- Buzul Grisi
- FullView görsel deneyim sunan sıra dışı tasarım
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