Dört kameralı Honor 9 Lite’ın Türkiye'de

Amiral gemisi Honor 9’un tasarımını sürdüren Honor 9 Lite, 2,5D cam ile nano ölçekte optik kaplama sunuyori,I 12 katmanlı bir süreçle parlatılan arka yüzey, bu sayede ayna etkisi vererek çarpıcı bir şıklığa kavuşuyor. İnce tasarım ve PPVD[1] çerçeve de ışığın cihazın etrafında parlamasını sağlayarak eşsiz bir görsel deneyim yaratıyor.

Gövdesi 5,2 inç ekran sığabilecek boyutlarda olmasına karşın, uçtan uca 5,65 inçlik FullView HD panel eve yüksek ekran/gövde oranına sahip çerçevesiz tasarıma sahip olan Honor 9 Lite, 18:9 FHD+ ekran ile amiral gemisi Honor 9’dan bile daha yüksek bir görüntü kalitesi sunuyor.

Test 1 – Geniş ekranda sinematik ses ve görüntü deneyimi

Honor 9 Lite’ın teknolojinin son harikası 18:9 FHD+ ekranı, sinemalardaki 21:9 oranına yakın olduğundan, sevdiğiniz videoları izlerken sinema gibi bir geniş ekran deneyimini karşınıza getiriyor.

Test 2 – Daha rahat çoklu işlem deneyimi

FullView ekran cihazın tek tuşla ekranı ikiye bölme işlevini daha verimli hale getiriyor. Böylece telefonda bir iş yaparken arkadaşlarınızla sohbet edebiliyorsunuz.

Aktif bildirimleri gördüğünüzde simgesine dokunarak bu işlevi etkinleştirebilirsiniz.

Özellik, SMS, WhatsApp, YouTube, Facebook, Twitter ve Google Chrome gibi uygulamaları destekliyor.

Dört HD kamera ile benzersiz profesyonel fotoğraflar çekin

Honor 9 Lite’ın hem ön hem arka yüzdeki 13 MP + 2 MP çift mercekli kameraları sevdiğiniz kişilerin ve ortamların eş kalitede ve çarpıcı fotoğraflarını, dilediğiniz zamanda, yerde ve şekilde çekmenizi sağlıyor. Güncellenmiş, özelleştirilebilir Güzelleştirme özelliği ile Honor 9 Lite, fotoğraflarınızda her zaman en iyi şekilde görünmenizi sağlıyor.

Test 1 – Selfie’lerinizi portre modu ve Bokeh efekti ile geliştirin

Ekranın üst kısmında yer alan simgesine dokunarak porter modunu etkinleştirebilrsiniz. Daha sonra sağda yer alan simgesine dokunun ve bokeh efektini etkinleştirin.

Portre modunda da değişiklik yapmak mümkün. “Güzellik seviyesi” çubuğu ile ayar yapın ve en iyi görünümünüzü seçin:

Test 2 – Çift mercekli arka kamera ile sıra dışı fotoğraflar çekin

Portre modu: Ortadaki simgeye dokunarak “Portre” modunu etkinleştirin.Doğal bir güzelleştirme efekti otomatik olarak uygulanacaktır. Sağda yer alan bu simgeye dokunarak bokeh efektini de kullanabilirsiniz.

Çekiminize “güzellik düzeyi” çubuğu ile ayrı bir hava katabilmeniz de mümkün.

Arka kamera porter moduArka kamera porter modu + bokeh efekti

Geniş diyafram aralığı: simgesine dokunun (tepe çubuktaki soldan ikinci simge) ve geniş diyafram aralığı işlevini etkinleştirin. En iyi sonuç için diyafram aralığı düzeyini ayarlarken ekrana gelen aynı simgeye dokunmanız yeterli.

HDR modu ile ters ışıkta çekimler: Güncellenmiş HDR çekim algoritması ile HDR modunda fotoğraf çekerken, kişi ya da nesne ters ışıkta olmasına karşın çarpıcı bir şekilde görünecektir. HDR modunu etkinleştirmek için “Kamera”yı açın ve ekranı saga doğru kaydırın, “HDR” simgesine dokunun.

Test 3 – Jest kontrolü ve panoramik işlevleriyle daha iyi poz verin

Honor 9 Lite, daha iyi selfie’ler için de çeşitli özellikler sunuyor. Jest Kontrol özelliği ile elinizi sallayarak selfie çekebilirsiniz, geniş açılı panoramic özelliği de aileniz ve sevdiklerinizle değerli bir anı kolayca yakalamanızı sağlıyor.

Jest Kontrolü:Ön kamerayı açın, ekranı sağa kaydırarak “jest kontrolü” seçeneğini etkinleştirin. Ekranın solunda bir avuç içi simgesi görene kadar kameraya el sallayın. Daha sonra 2 saniyelik geri sayım başlayacak ve bittiğinde fotoğraf otomatik olarak çekilecektir.

Geniş açı panorama işlevi:Ön kamerayı açın, ekranı sola kaydırın ve “panorama” modunu seçin. Deklanşör düğmesine dokunun ve ilk fotoğtafı çekin, daha sonra ekranı izleyerek, kamerayı hafifçe sola çevirin, ikinci bir fotoğraf otomatik olarak çekilecektir. Son olarak da, ekranı izleyerek kameranızı sağa çevirin ve son fotoğrafın otomatik olarak çekilmesini sağlayın.

Test 4 – Hareketli Fotoğraf moduyla daha eğlenceli

Bu modu etkinleştirmek için “Kamera”yı açın ve tepe çubuğundaki sağdan ikinci simgeye dokunun.

Premium configuration

Honor 9 Lite, Parmak İzi Tanıma 4.0 özelliği ile 0,25 saniyede kilit açarak tüketicilerin cihazlarına daha hızlı ve güvenli erişebilmelerini sağlıyor.

EMUI 8.0 – Android 8.0 bazlı yeni nesil akıllı işletim sistemi

Test 1 –Yeni Dolaşım Kutusu

EMUI 8.0’ın dolaşım kutusu, kapalı olarak geliyor. Etkinleştirmek için Ayarlar > Akıllı destek > Sistem dolaşımı > Dolaşım kutusu’na gitmeniz gerekiyor. Alternatif olarak, kısayollar menüsünden Dolaşım kutusu ibaresini seçebilirsiniz.

Test 2 –FullView Ekranın getirdiği akıllı özellikler

FullView ekran, kazara dokunmaları önleme işlevi ile 65 farklı kazara dokunma senaryosunu (yanak, kalça, kol, cep, çanta vb. dahil) algılar, böylece güç israfını ve kazara kullanımı önler.

Test 3 – Akıllı ipuçları

EMUI 8.0, kullanım alışkanlıklarınızı öğrenerek size pratik ipuçları ile daha iyi bir kullanım deneyimi sunar.

Göz rahatlatma modu: “Ayarlar”dan “Ekran”ı seçin, “Göz rahatlatma” işlevini etkinleştirin.

Üç parmakla ekran görüntüsü: “Ayarlar” altından “Akıllı destek”i seçin. “Hareket kontrolü”ne dokunun daha sonra “Üç parmakla ekran görüntüsü alma”yı seçin. Ekran görüntüsünü almak için üç parmağınızı ekrana koyup aşağı doğru çekmeniz yeterli

Honor 9 Lite, sadece bir stil sembolü değil, hayatınızdaki anları yakalamanın da en mükemmel yolu. İşte Honor 9 Lite'nin özellikleri;

Ekran

5,65inç 2.160x1.080piksel ekran, 16,7milyon renk, 428 PPI

Çoklu dokunmatik ekran

Boyutlar ve Ağırlık

151 mm(B) x 71,9 mm(E) x 7,6 mm(G)

Azami 149g (pil dahil)

İşletim sistemi

Android O+EMUI8.0

İşlemci

Huawei Kirin 659, Sekiz çekirdekli (4x2,36 GHz+4x1,7 GHz)

Pil

Tipik değer: 3.000 mAh, Asgari: 2.900 mAh

Dolum süresi: Yaklaşık 2,5 sa.

Bellek

ROM: 32GB

RAM: 3GB

Azami kapasite: 256 GB

Kamera

Ön: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel

o Fotoğraf çözünürlüğü: 4.160×3.120 piksele kadar

o Video çözünürlüğü: 1.920x1.080 piksele kadar

Arka: 13 Megapiksel + 2 Megapiksel

o Fotoğraf çözünürlüğü: 4.160 ×3.120 piksele kadar

o Video çözünürlüğü: 1.920x1.080 piksele kadar

Modlar:

o Ön kamera: FF odaklama modu, portre modu, jestle kontrol

o Arka kamera: AF/PDAF odaklama modu, geniş diyafram modu, portre modu

Flaş

o Ön kamera: -

o Arka kamera: Var

Fotoğraf/Video/Ses

1080P Full HD video kayıt ve oynatma

Ses dosyası desteği: *.mp3, *.mid, *.amr, *.awb, *.3gp, *.mp4, *.m4a, *.aac, *.wav, *.ogg, *.flac, *.mkv

Video dosyası desteği: *.3gp, *.mp4, *.webm, *.mkv

Görsel dosyası desteği: *.png, *.gif (sadece statik), *.jpg, *.bmp, *.webp, *.wbmp

3,5 mm kulaklık jakı

Bağlanabilirlik

2G：GSM/GPRS/EDGE: 850/900/1800/1900

3G：WCDMA: 850/900/2100/1900

4G：LTE FDD: B1/3/7/8/20

Diğer bağlantı seçenekleri

Wi-Fi 802.11 b/g/n, 2.4G

Bluetooth BT4.2

USB 2.0

GPS/Glonass/Beidou

Algılayıcılar

Parmak izi algılayıcı

Yakınlık algılayıcı

Ortam ışığı algılayıcı

Pusula

Yerçekimi algılayıcı

Telefon durumu belirtici

Renk seçenekleri

Gece Siyahı

Safir Mavisi

Buzul Grisi