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Honk Kong polisi 2 kg patlayıcı ele geçirildi

Gösterilerle sarsılan Hong Kong Özel İdare Bölgesinde, polis ekipleri bir binayı bastı. Baskında el yapımı patlayıcıların imal edildiği bir laboratuvar ortaya çıkarıldı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:52
Honk Kong polisi 2 kg patlayıcı ele geçirildi

Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı protestolara sahne olurken, bölgede güvenlik güçlerinin operasyonunda patlayıcı ele geçirildiği bildirildi.

Yetkililer, bir binaya yapılan baskında el yapımı patlayıcıların imal edildiği laboratuvar bulunduğu, 2 kilogram TATP (TriAsetonTriPeroksit) tipi patlayıcı ele geçirildiğini açıkladı.

Yerel medya, patlayıcıların yanında yasal düzenlemeye karşı çıkan pankartlar bulunduğunu öne sürerken, polis soruşturmanın sürdüğünü, protestolarla patlayıcılar arasında henüz somut bağlantı bulunamadığını aktardı.

Bomba imha uzmanı Alick McWhirter, TATP'nin güçlü bir patlayıcı olduğunu ve bir kilogramının imha edildiğini bildirdi.

Emniyet yetkilileri baskınla ilgili bir kişinin tutuklandığını, başka tutuklamaların da olabileceğini duyurdu.

Polisten pazar protestosuna barikatlı tedbir

Yasal düzenleme karşıtlarının pazar günü geniş katılımlı protesto gerçekleştirmesi bekleniyor.

Polis, protestodan önce hükümet binalarının etrafını büyük barikatlarla çevirdi.

Hong Kong'da, 3 Nisan'da parlamentoya sunulan yasa tasarısı bölgenin özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Tasarıya karşı 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı, 11 kişi gözaltına alınmıştı.

Bölge Başyöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek askıya alındığını duyurmuş, özür dileyerek tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:52
  1. Çin Halk Cumhuriyeti
  2. Hong Kong
  3. TATP (TriAsetonTriPeroksit) tipi patlayıcı
  4. polis operasyonu

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