0553 313 94 23

Hong Konglular yeni bir protestoya hazırlanıyor

Hong Kong halkı, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için Pazar günü yeniden sokağa çıkacak.

14 Haziran 2019 Cuma 11:37
Hong Konglular yeni bir protestoya hazırlanıyor

Hong Kong halkı, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için Pazar günü yeniden sokağa çıkacak.


Hong Konglular tartışmalara neden olan, suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısına karşı çıkmak için hafta sonu yeni bir protesto yapmaya hazırlanıyor. Pazar gününden beri devam eden protestolara karşı direnemeyen Şehir Meclisi, Perşembe günü yasa tasarısı görüşmelerinin ertelendiğini açıklamıştı. Çin Sivil İnsan Hakları Cephesi (CHRF), Pazar günü Hong Kong’da üçüncü bir protesto hazırlığında olduklarını açıkladı. Ancak polisten protesto için henüz bir izin gelmediği biliniyor. Bu sebeple gelecek protestoda, Çarşamba günü yaşanan şiddet olayları gibi tansiyonun artıp artmayacağı bilinmiyor.


Şehirde hayat, genç protestocuların Şehir Meclisi binasına yürüdüğü Çarşamba gününden beri durmuş durumda. Çarşamba günü yaşanan protestolarda 5 bin çevik kuvvet görevlisi müdahalede bulunurken, 150 şarjör göz yaşartıcı gaz kullanıldı. Hong Kong Emniyet Müdürü Steven Lo Wai-chung Perşembe günü yaptığı açıklamada, polis memurlarının şiddet kullanımını artırmaktan başka bir çaresinin olmadığını ileri sürdü.


Bugün ilk defa bazı banka şubeleri hizmete başladı. Sadece belirli noktalarda küçük ve bağımsız protestolar düzenleniyor.


Organizatörler Pazar günü başlayan protestolara 1 milyondan fazla insanın katıldığını ileri sürdü. Protestoların şehrin İngiltere’den tekrar Çin’e bağlandığı 1997 yılından beri görülen en büyük protesto olduğu ileri sürülüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 11:37
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a gidiyor
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tacikistan’a..
    2. Bu okulda öğrenciler karne alamadı
    3. Kapuz İlkokulu’nda mezuniyet coşkusu
    4. Antalya’da kiralık ev dolandırıcılığı
    5. Edremit Belediyesi’nden YKS Tedbirleri
    6. Başkan Haydar Ali Yıldız, öğrencilerin..
    7. Ankara'dan Esed'e ayar: Devam ederse..
    8. Başkan Özcan’dan gençlere destek
    9. Yozgat’ta öğrenciler karne heyecanı..
    10. Vali Şehmus Günaydın: “Çocukların..
    11. Genç bakışlara göz kapağı estetiği ile..
    12. Tarsus’ta 151. yılda Türkan Saylan..
    13. Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş..
    14. Türk ve Suriyeli toplam 730 bin..
    15. "Ülkeler insan hakları ihlalleri..
    16. "Her türlü sendikal baskının..
    17. Minik öğrencilerin gösterisi duygu..
    18. Rektör Aldemir; “Malgaç Baskını şanlı..
    19. Burhaniye’de yetişkinler saz çaldı..
    20. Binali Yıldırım istedi, emekli..
    21. Yozgatlı beşizlerin karne heyecanı
    22. Çarptığı motosikletli ölen kadın..
    23. Düzce Belediyesi mühürledi
    24. Başkan Erdoğan Tacikistan’ı ziyaret..
    25. Okul kantini personeline hijyen eğitimi
    26. İş Bankası’ndan çocuklara karne hediyesi
    27. CHP Lideri Kılıçdaroğlu..
    28. Bakanlık açıkladı! 14 terörist etkisiz..
    29. Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) taban..
    30. Antalya’da alkollü şahıstan gasp şoku
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Başkan Erdoğan'dan yeni parti açıklaması
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    Körfez'de dünyayı ayağa kaldıran patlama!
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    ANAP’tan çok konuşulacak iddia! Abdullah Gül ve Ekrem İmamoğlu bağlantısı
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    İlk önce bitki kökü sandılar! Ne olduğunu anlayınca şoke oldular
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu
    Büyük skandal! Darbeciye ‘hain’ demek suç oldu

    Günün Karikatürü

    14 Haziran 2019
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Bir tehdit daha geldi: Savaş olması durumunda...
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!
    Türkiye'nin tepkisini çeken tablo!