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Hong Konglu öğrenciler, Lam ile kapalı görüşmeyi reddetti

Öğrenci birlikleri, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın protestolarla ilgili kapalı görüşme davetini geri çevirdi

05 Temmuz 2019 Cuma 13:29
Hong Konglu öğrenciler, Lam ile kapalı görüşmeyi reddetti

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki üniversite öğrenci birlikleri, kentin Baş Yöneticisi Carrie Lam'ın zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin neden olduğu protestolarla ilgili görüşme teklifini geri çevirdi.

Öğrenci birlikleri adına basın toplantısı düzenleyen Hong Kong Üniversitesi Öğrenci Birliği'nden Jordan Pang, gençleri daha iyi dinleme sözü veren Lam'in samimi olduğuna inanmadıklarını belirtti.

Lam'in ofisinin kendilerini kapalı toplantıya davet ettiğini aktaran Pang, görüşmelerin kamuya açık olması ve öğrencilerden daha geniş bir temsilci heyeti bulunması gerektiğini savundu.

Pang, "Kapalı bir görüşmede, neyin tartışıldığını kanıtlayacak tanıklar bulunmaz, kamuoyu görüşmenin içeriğini bilmez." ifadesini kullandı.

Hong Kong Bilim ve Teknik Üniversitesi Öğrenci Birliği Başkan Yardımcısı Ng Yat Ming de kamu adına Lam ile pazarlık yaparlarsa "hain" olarak görüleceklerini belirterek, "Bunun bir halkla ilişkiler gösterisi olduğuna inanıyoruz." yorumunda bulundu.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Hong Kong yönetimi, şüphelilerin Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısını 3 Nisan'da parlamentoya sunmuştu.

Tasarının görüşülmesi sırasında değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Hukukçuların haziranın başında yaptığı sessiz yürüyüşle başlayan protestolar, genişleyerek toplumun tüm kesimlerine yayılmıştı.

Düzenlenen geniş çaplı gösteriler sonrası Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.

Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunuyor ve Çin'in kentteki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 13:29
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  2. Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'ndeki üniversite öğrenci birlikleri
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