Hong Konglu bir grup protestocunun Tayvan'a kaçtığı ileri sürüldü

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı protestolarda Yasama Meclisini basan bir grup göstericinin Tayvan'a kaçtığı iddia edildi.

"Hong Kong Free Press"in haberine göre, iade yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için 1 Temmuz'da düzenlenen gösteriler sırasında Yasama Meclisini basan ve maddi hasara yol açan 30'dan fazla gösterici "adil olmayan kovuşturma endişesi nedeniyle" Tayvan'a kaçtı.

Haberde, Tayvan'a ulaşan protestoculardan çoğunun öğrenci olduğu ve bazılarının Tayvan'dan uzun süreli vize ya da iltica talep etmeyi planladığı aktarıldı.

"Apple Daily"de yer alan haberde de protestocuların olaydan 3-4 gün sonra Tayvan'a kaçtığı ve bunlardan 30'unun ada geneline dağıldığı ileri sürüldü.

Bu kişilerden bazılarının sivil toplum kuruluşları yardımıyla, bazılarının ise kendi imkanlarıyla Tayvan'a gittiğinin öne sürüldüğü haberde, bazı protestocuların öğrenci vizesi için başvuru sürecinde olduğu ve bazılarının da Tayvan'a iltica etmek istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili Tayvan makamları, Hong Konglu protestocularla irtibata geçilip geçilmediğini doğrulamadı ancak herhangi bir iltica başvurusu gelmesi halinde bunun, hukuka ve insan hakları ilkelerine uygun şekilde değerlendirileceğini kaydetti.



Öte yandan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, basında çıkan haberlere ilişkin açıklamasında, ilgili departmanların durumdan haberdar olduğunu ve Hong Kongluların gerekmesi halinde insani zeminde uygun şekilde muamele görecelerini söyledi.

Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapıldığı 1 Temmuz'da Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı.

- Yasal düzenleme çalışmaları askıya alınmıştı

Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları



Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.



Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.



Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.



Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.



Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.















