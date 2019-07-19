0553 313 94 23

Hong Konglu bir grup protestocunun Tayvan'a kaçtığı ileri sürüldü

19 Temmuz 2019 Cuma 15:44
Hong Konglu bir grup protestocunun Tayvan'a kaçtığı ileri sürüldü

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı protestolarda Yasama Meclisini basan bir grup göstericinin Tayvan'a kaçtığı iddia edildi.

"Hong Kong Free Press"in haberine göre, iade yasasında değişiklik öngören tasarının tamamen iptal edilmesi için 1 Temmuz'da düzenlenen gösteriler sırasında Yasama Meclisini basan ve maddi hasara yol açan 30'dan fazla gösterici "adil olmayan kovuşturma endişesi nedeniyle" Tayvan'a kaçtı.

Haberde, Tayvan'a ulaşan protestoculardan çoğunun öğrenci olduğu ve bazılarının Tayvan'dan uzun süreli vize ya da iltica talep etmeyi planladığı aktarıldı.

"Apple Daily"de yer alan haberde de protestocuların olaydan 3-4 gün sonra Tayvan'a kaçtığı ve bunlardan 30'unun ada geneline dağıldığı ileri sürüldü.

Bu kişilerden bazılarının sivil toplum kuruluşları yardımıyla, bazılarının ise kendi imkanlarıyla Tayvan'a gittiğinin öne sürüldüğü haberde, bazı protestocuların öğrenci vizesi için başvuru sürecinde olduğu ve bazılarının da Tayvan'a iltica etmek istediği iddia edildi.

Konuyla ilgili Tayvan makamları, Hong Konglu protestocularla irtibata geçilip geçilmediğini doğrulamadı ancak herhangi bir iltica başvurusu gelmesi halinde bunun, hukuka ve insan hakları ilkelerine uygun şekilde değerlendirileceğini kaydetti.

Öte yandan Tayvan lideri Tsai Ing-wen, basında çıkan haberlere ilişkin açıklamasında, ilgili departmanların durumdan haberdar olduğunu ve Hong Kongluların gerekmesi halinde insani zeminde uygun şekilde muamele görecelerini söyledi.

Hong Kong'un "özel yönetim bölgesi" olarak Çin'e katılışının 22. yıl dönümü törenlerinin yapıldığı 1 Temmuz'da Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

Protestolarla ilgili 13 kişi gözaltına alınmıştı.

- Yasal düzenleme çalışmaları askıya alınmıştı

Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.




Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 15:44
  1. Hong Kong
  2. Tayvan

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde patlama
    1. Çin’de kömür gazlaştırma tesisinde..
    2. Adana Ticaret Borsası
    3. "Ekiplerimiz elektrik şebekesini ayağa..
    4. GÜNCELLEME - Kayseri'de evlilik..
    5. Dışişleri Bakanlığı, Kabil’deki terör..
    6. Çin'de gaz fabrikasında patlama
    7. Güneydoğu'da 400 köyde toplulaştırma..
    8. Yemen'de BAE destekli güçlerden 5..
    9. Güneydoğu’da 400 köyde toplulaştırma..
    10. Yaşlıların durumu Ordu’da tartışılıyor
    11. IMEI sorgulama nasıl yapılır? IMEI..
    12. Uçurumda köpek kurtarma operasyonu
    13. Toroslar Kent Konseyi Genel Kurulu..
    14. Hizmet bahane para şahane! CHP’li isim..
    15. Çin'de 5,6 şiddetinde korkutan deprem
    16. Başkan Altay: “İnsanımızın yaşadığı..
    17. Su kanalına düşen ineği itfaiye..
    18. OSB İdari binasına giren yılan etkisiz..
    19. Büyükşehir personelinin motivasyon..
    20. 5 yıllık strateji planlamasına..
    21. Aytaç Kara, Kasımpaşa’da
    22. Aliağa’daki TOKİ kurasında sevinç..
    23. Süper Lig yeni sezon ne zaman..
    24. Bitlis'te terör saldırısı: 1 şehit
    25. Kasımpaşa'dan orta sahaya takviye
    26. Siirt’te maddi hasarlı trafik kazası
    27. Pençe-2 Harekatında bir asker şehit..
    28. Etiyopya'nın güneyinde bağımsız eyalet..
    29. Askeri araca hain saldırı! Şehit ve..
    30. Isparta, istihdamda hedef yükseltti,..
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Rusya'dan Türkiye'ye bir teklif daha: Teslimata hazırız
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor
    Pentagon’un skandal F-35 kararı pahalıya patladı! Milyon dolarları çöp oluyor

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Ali Koç 'Allahyar'ın ismiyle dalga geçti!
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı