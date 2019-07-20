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Hong Konglu aktör Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı

Hong Konglu aktör Simon Yam Tat-wah, bir etkinlik için bulunduğu Çin'de sahnede bıçaklandı

20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:28
Hong Konglu aktör Çin'de bıçaklı saldırıya uğradı

 PEKİN (AA) - Hong Konglu aktör Simon Yam Tat-wah, tanıtım etkinliği için bulunduğu Çin'de sahnede bıçaklandı.

Guangdong eyaletine bağlı Congşan Kamu Güvenliği Bürosundan yapılan açıklamada, Hong Konglu aktör Yam'ın (64) katıldığı etkinlikte bıçaklı saldırıya uğradığı, hastaneye kaldırılan Yam'ın, hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay yerinde yakalanan saldırganın soyadının Çın (53) olduğu, aktöre meyve bıçağıyla saldırdığı ve şizofreni hastası olduğu açıklandı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Saldırıya ilişkin sosyal medyaya düşen görüntülerde Yam'ın, aniden sahneye fırlayan erkek saldırgan tarafından birkaç kez bıçaklandığı ve aktörün kaçmaya çalıştığı görüldü.

Sahneye koşan güvenlik ekiplerinin, saldırganı yakaladığı ve Yam'ın hastaneye kaldırıldığı anlar da görüntülere yansıdı.

Ayrıca Hong Konglu aktörün sağ eli ve karnındaki kan lekeleri dikkati çekti.

South China Morning Post gazetesindeki haberde ise saldırıda aktörün iç organlarının hafif zarar gördüğü, ancak Yam'ın durumunun stabil olduğu belirtildi.

Yam'ın menajeri Lester Mo Gee-man de aktörün hastaneden çıkmak ve Hong Kong'a dönmek için doktorların onayını beklediğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 16:28
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