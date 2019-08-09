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Hong Kong'daki protestolar

09 Ağustos 2019 Cuma 17:26
Hong Kong'daki protestolar

HONG KONG (AA) - Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı karşıtı düzenlenen protestolara ilişkin önceliğinin "şiddeti durdurmak" olduğunu söyledi.

Hong Kong Baş Yöneticisi Lam, düzenlediği basın toplantısında, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarı karşıtı düzenlenen protestolarla ilgili konuştu.

Lam, "Önceliğim siyasi konulardan taviz vermekten çok şiddeti durdurmak." dedi.

Trafikteki aksamalar, polis ve protestocular arasındaki çatışmaların ekonomiyi kötü etkilediğini ifade eden Lam, yaklaşık 2 aydır süren gösterilerin ekonomiye çok zarar verdiğini dile getirdi.

Lam, hükümetin, ekonominin düzeltilmesi için sert önlemlere başvurmayı düşündüğünü söyledi.

Protestolar Hong Kong Uluslararası Havalimanı'nda oturma eylemiyle sürüyor. Havalimanı personeliyle koordinasyon içinde düzenlenen oturma eylemine katılanların sayısının binlere ulaşması bekleniyor. Eylemin pazar gününe kadar süreceği belirtiliyor.

- 500'den fazla gözaltı

Hong Kong polisi, suçluların Çin'e iadesini kolaylaştıran tasarıya karşı düzenlenen gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 82'si bugün olmak üzere 500'den fazla protestocunun gözaltına alındığını açıklamıştı. Gösterilerde polisin protestoculara karşı binden fazla göz yaşartıcı gaz ve çok sayıda plastik mermi kullandığı kaydedilmişti.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdari Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara neden olan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti. Gösterilerine devam eden protestocuların önderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini açıklamıştı.


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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:26
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