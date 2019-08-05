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Hong Kong'daki protestolar

Gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 420 gösterici gözaltına alındı

05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
Hong Kong'daki protestolar

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı devam eden gösterilerde 9 Haziran'dan bu yana 420 gösterici gözaltına alındı.

Polis sözcüsü Yolanda Yu Hoi-kwan, basına yaptığı açıklamada, protestolar sırasında ayaklanma, yasa dışı toplanma, silah bulundurma ve polise saldırı gibi suçlardan 9 Haziran'dan bu yana 420 göstericinin gözaltına alındığını kaydetti.

Polis ve göstericiler arasında çıkan çatışmalarda 139 polisin yaralandığını ifade eden Yu, bunlardan ikisinin hala hastanede tedavi gördüğünü söyledi.

Yu, gösteriler sırasında bin kadar göz yaşartıcı gaz fişeği atıldığını ve 300 kadar plastik mermi kullanıldığını belirtti.

Gösterilerde bugün alınan genel grev kararı nedeniyle Hong Kong Havalimanı'nda 200'den fazla uçuş iptal edilmiş, bölgedeki metro seferlerinde aksamalar yaşanmıştı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılara, adil olmayan yargı süreçlerine ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Baş Yönetici Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.



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Haber Tarihi: 05 Ağustos 2019 Pazartesi 13:33
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