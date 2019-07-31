0553 313 94 23

Hong Kong'daki protestolar

Tin Shui Wai Polis Karakolu önünde toplanan protestoculara, hareket halindeki bir araçtan havai fişeklerle düzenlenen saldırıda 6 kişi yaralandı

31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
Hong Kong'daki protestolar

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protestolarda, hareket halindeki özel bir araçtan göstericilere havai fişeklerle düzenlenen saldırıda 6 kişinin yaralandığı bildirildi.

"South China Morning Post"un haberinde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da, göstericilerin görüşlerini yazdığı renkli kağıtlarla kaplı bir "Lennon Duvarı" önünde gözaltına alınan iki kişiye destek için Tin Shui Wai Polis Karakolu önünde toplanan kalabalığa, oradan geçen araçtan havai fişeklerle saldırı düzenlendiği belirtildi.

Protestoculara doğru fırlatılan havai fişeklerin patlamasıyla etrafa kaçışan kalabalıktan 6 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Yaralılardan birinin tedavi görmeyi reddettiği, beşinin ise hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildiği aktarıldı.

BBC'nin haberine göre, polis, havai fişekli saldırının sorumlularını "şiddetle kınadı" ve olayın soruşturulduğunu kaydetti.

- Pazar günkü olayların ardından dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı

Polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, bazı protestocuların pazar günkü eylemlerini, korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını belirtmişti.

Polisin göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği pazar günkü çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı, 49 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Gözaltına alınan 49 kişiden 44'ünün "ayaklanma çıkarmak"la suçlanması üzerine, dün göstericiler yeniden polisle çatışmıştı.

Kwai Chung Polis Karakolu önünde bekleyen diğer gösterici grup ile polis arasındaki çatışmada, bazı protestocuların binaya ve polise yumurta, şişe ve şemsiye fırlattığı, polisin de kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullandığı belirtilmişti.

Diğer yandan, ayaklanma çıkarmakla suçlanan 44 kişiden 43'ü kefaletle serbest bırakılırken, bunlardan 41'ine geceleri sokağa çıkma yasağı verilmiş, aynı suçlamanın yöneltildiği bir diğer kişi hakkında da yakalama kararı çıkarıldığı duyurulmuştu.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya hakkında suçlama bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde, bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Tasarı askıya alınmıştı

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını, bu nedenle askıya alındığını açıklamıştı.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Gösterilerine devam eden protestocuların önde gelenleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:36
  1. Çin'e iade yasa tasarısı
  2. Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi
  3. Hong Kong
  4. protesto
  5. Tin Shui Wai Polis Karakolu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i keşfetti
    1. Yetim Türkmen çocukları Karacabey’i..
    2. DenizBank, dördüncü kez el değiştirdi
    3. Kalp krizi geçiren tır şoförü hayatını..
    4. 2 bin 500 ABD askeri öldürüldü!
    5. "Sakarya’nın geleceğini birlikte..
    6. Denizcilerin yelken direkleri üzerinde..
    7. Hadis inkarcılığı ‘Şeytani hamledir’..
    8. Kocaelispor’a İzmit Belediyesinden..
    9. Askeri Muhalefeti Temsil Ahmet Tuma:..
    10. Gezmek için 2 otomobil çaldı
    11. Bıçaklanan genç ağır yaralandı
    12. "DenizBank, Emirates NBD ile hızlı..
    13. Cezayir diyalog komitesinden..
    14. Eyyam-ı bahur sıcakları nedir?..
    15. Polis merkezine girip vurulmayı istedi
    16. Kılıçdaroğlu, Türk-İş'i ziyaret etti
    17. Geri dönüşüm bilinci aşılanıyor
    18. Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Basketbol..
    19. Sivas Belediyespor Teknik Direktörü..
    20. Temel Karamollaoğlu'ndan flaş çıkış!..
    21. Hong Kong'daki protestolar
    22. Sberbank'tan DenizBank’ın satışından..
    23. Çin’de sel felaketinden yüz binlerce..
    24. Sakarya-Türkiye MTB Şampiyonası'na doğru
    25. Sivas Belediyespor, Onur Uslucan’ı..
    26. Aktaş, stratejiyi muhtarlarla..
    27. Şampiyon ekipten Vali Ayhan’a ziyaret
    28. Cinayet zanlıları 18 aylık çalışmayla..
    29. Bolu’da kaçak kazı operasyonu: 4..
    30. Teniste çalışmalar tam gaz
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Melih Gökçek görevden alınan o isme sahip çıktı! 'İnşallah aynı saflarda mücadele ederiz'
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu
    Yavuz Ağıralioğlu'nun yeni görevi belli oldu

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"
    Davutoğlu, Demirtaş hakkında konuştu! "Yapabileceğim bir şey yok"