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Hong Kong'daki protestolar

Polis ile göstericiler arasında pazar günü çıkan çatışmaların ardından 49 kişi gözaltına alındı - Çatışmalarda 16 kişi yaralandı

29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
Hong Kong'daki protestolar

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemelere karşı pazar günü düzenlenen protestolarda 49 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"South China Morning Post"un haberine göre, Çin'e iade yasa tasarısına karşı protestoların sürdüğü Hong Kong'da polis, Sheung Wan'daki merkezi iş bölgesi yakınlarında dün gece güvenlik güçleriyle göstericiler arasında çıkan çatışmaların ardından en az 49 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Şüphelilerin, izinsiz gösterilere katıldığı ve suç aletleri bulundurduğu ileri sürüldü.

Polisin, izin verilmediği halde Pekin merkezi yönetiminin Hong Kong'daki İrtibat Ofisi'ne yönelen göstericilere müdahale ettiği kaydedildi.

- En az 16 kişi yaralandı

"Kyodo" ajansının haberine göre, polis sözcüsü Yu Hoi-kwan, "Radikal protestocuların eylemleri giderek şiddetlendi." dedi.

Bazı protestocuların eylemlerini korkulukları sökmek, metal levhaları ve tuğlaları fırlatmaktan geniş çaplı kundaklama ve yıkıma kadar tırmandırdığını aktaran Yu, polisin, "görüşlerin barışçıl şekilde ifade edilmesi" ilkesinden apaçık sapmış bu tür davranışları şiddetle kınadığını ifade etti.

Diğer yandan, polisin de göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle göstericilere müdahale ettiği çatışmalarda en az 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

- Yürüyüşün organizatörlerinden Max Chung da gözaltına alınmıştı

Hong Kong'da polis, göstericilerin geçen hafta sonu maskeli kişilerce saldırıya uğradığı Yuan Long bölgesinde cumartesi günü yürüyüş düzenleyenlere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Hong Kong emniyet yetkilileri, dün, cumartesi gününden itibaren devam eden gösterilerde en az 13 kişinin gözaltına alındığını açıklamış, önceki gün yapılan yürüyüşün organizatörlerinden Max Chung Kin-ping'in de gözaltına alınanlar arasında bulunduğunu belirtmişti.

Geçen hafta sonu Yuan Long metro istasyonunda yüzleri maskeli, beyaz kıyafetli onlarca kişi, sopalarla göstericileri ve yolcuları darp etmiş, 45 kişinin yaralandığı olaya polisin geç müdahale etmesi tepkiyle karşılanmıştı.

Polis, saldırganların bazılarının sokak çeteleriyle bağlantılı, bazılarının da bölge sakinleri olduğunu açıklamıştı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı bulunan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.  

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısı taşıyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.  

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde, Hong Kong'a, 2047'ye kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 17:29
  1. Çin'e iade tasarısı
  2. Hong Kong
  3. Pekin merkezi yönetiminin Hong Kong'daki İrtibat Ofisi
  4. protesto

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