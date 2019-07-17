Hong Kong'daki protestocu gençlere yaşlılardan destek

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı düzenlenen protesto gösterilerine yaşlılar da destek verdi.



Hong Kong'da ileri yaştaki binlerce kişi, Hong Kong Parlamentosunda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptalini talep eden gençlere destek vererek yürüyüş düzenledi.



Gösteriye katılanlar arasında yer alan Hong Konglu aktris ve şarkıcı Deannie Ip, polisin "silahı olmayan" ve düşüncelerini barışçıl şekilde ifade eden genç protestoculara karşı sert müdahalede bulunmaması gerektiğini söyledi.

Ip ve diğer birkaç gösterici, yürüyüş sırasında, "Hong Kong'u korumak için gençlere destek verin" yazılı pankart taşıdı.

Beyaz tişört ve siyah pantolon giyen protestocular, "Asla vazgeçme", "Bir arada kal" ve "Polis zorbalığını reddet" yazılı dövizler taşırken, yürüyüşe bazı tekerlekli sandalyeli yaşlıların da katıldığı görüldü.

İleri yaştaki göstericiler, iade yasasında değişiklik öngören tasarının resmi olarak iptal edilmesi, gösterilerde gözaltına alınan kişilerin serbest bırakılması ve protestoculara yönelik polis şiddeti yönündeki iddialara ilişkin bağımsız bir soruşturma yürütülmesi talebinde bulundu.

Organizatörler, yürüyüşe yaklaşık 8 bin kişinin katıldığını kaydetti.

Sha Tin bölgesinde pazar günü düzenlenen protestoda göstericiler ile polis arasında yaşanan arbedede onlarca kişi yaralanmış, 40'dan fazla kişi gözaltına alınmıştı.



- Yasal düzenleme çalışmaları askıya alınmıştı

Bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.



Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.



Gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.



- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları



Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclis'e sunulmuştu.



Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.



Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.



Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.



Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.