Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili düzenleme

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde zanlıların ana kara Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye karşı düzenlenen geniş katılımlı protestolarda yaralanan gösterici sayısı 79'a yükselirken 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

CNN'in haberine göre, yasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi, hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında yaşanan arbede sonucunda 79 göstericinin yaralandığı ve 2'sinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Haberde yaklaşık 5 bin polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı vurgulanırken, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin polis tarafından korunan parlamento binasına ulaşmaya çalıştıkları kaydedildi.

- Çin'den Hong Kong yönetimine destek

Çin, protestolara karşı Hong Kong yönetimini desteklediğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, yaptığı açıklamada, Hong Kong yönetiminin arkasında olduklarını belirterek, protestoları, "organize bir isyan girişimi" şeklinde tanımladı.

Avrupa Birliği'nin (AB) gösterilere saygılı olunması çağrısını kınadıklarını belirten Gıng, barış ve huzura kasteden gösterilere hiçbir ülkenin saygı göstermeyeceğini söyledi.

- Tayvan liderinden protestolara ilişkin açıklama

Öte yandan, Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Hong Kong'taki protestoların, Çin'in "tek ülke, iki sistem" politikasının başarılı olamayacağını gösterdiğini savundu.

Tsai, Hong Kong yönetimine protestocuları dinlemesi çağrısında bulunarak, yasanın onaylanması için acele edilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

- Mesajlaşma uygulaması Telegram'a Çin kaynaklı siber saldırı

Protestolar sırasında anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'a Çin kaynaklı siber saldırılar düzenlendiği ileri sürüldü.

Telegram CEO'su Pavel Durov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, uygulamaya Hong Kong'taki gösteriler devam ederken Çin kaynaklı siber saldırılar düzenlendiğini söyledi.

Telegram'dan yapılan açıklamada ise, saldırıların uygulamayı yavaşlattığı ancak saldırganların, kullanıcıların bilgilerini ele geçirmeyi başaramadığı belirtildi.

Uygulama Çin'de yasak olmasına rağmen, göstericilerin çoğu güvenilirliği nedeniyle Telegram uygulamasını kullanmayı tercih ediyor.

- İade yasası için önerilen değişiklik

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.

Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun, Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Öte yandan, Hong Kong'da yüzlerce hukukçu tasarıya karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirmişti.

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

