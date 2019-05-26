Hong Kong'da Tiananmen olayları protesto edildi

PEKİN (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Tiananmen olaylarının yıl dönümünün yaklaşması nedeniyle 2 binden fazla kişi protesto eylemi gerçekleştirdi.



"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, 2 binden fazla gösterici, 4 Haziran 1989'da başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda hükümete karşı gösterilerin 30'uncu yıl dönümünün yaklaşması dolayısıyla gösteri yaptı.



Hong Kong’daki Wan Chai bölgesinden Sai Wan’da Pekin hükümetinin bölgedeki irtibat ofisinin bulunduğu noktaya kadar yapılan yürüyüşte siyah tişört giyilerek sarı şemsiyeler taşındı.



Göstericiler, "Halk unutmayacak. Demokrasi aktivistlerini serbest bırak. 4 Haziran protestosunu temize çıkar. Tek parti iktidarına son ver. Demokratik bir Çin inşa et." sloganları attı.



Protestocular, Hong Kong yerel hükümetinin yasalaştırmaya hazırlandığı, kaçakçıların Çin anakarasına iadesi kanununun temel özgürlük haklarını kısıtladığından şikayet ederek, Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor’u Pekin hükümetinin "kuklası" olmakla suçladı.



İade kanununun haziran ortasında yerel meclisin onayından geçmesi bekleniyor. Düzenleme, Hong Kong’ta halkın kendini güvende hissetmeyeceği ortam yaratacağı nedeniyle eleştirilirken bölgenin uluslararası alandaki imajını zedeleyeceği yorumları yapılıyor.

- 1989'daki olaylar



Çin'de 1989 yılının nisan ayından başlayarak 4 Haziran'a kadar süren ve başkent Pekin'deki Tiananmen Meydanı'nda güç kullanılarak bastırılan olaylarda resmi olmayan rakamlara göre iki binden fazla kişi hayatını kaybetti.



Demokrasi, ifade özgürlüğü, enflasyon, siyasi bozulma ve yozlaşma gibi nedenlerle başlayan protestolara ülkedeki aydın kesim ve öğrenciler başta olmak üzere yoğun katılım olmuştu.



Çin'in halen uluslararası toplum tarafından kınanmasına sebep olan olaylarda, 1978 yılındaki dışa açılımdan sonra uygulanan ekonomik reformların tetiklediği işsizlik, Çin Komünist Partisinin tutumu ve siyasi bozulma gibi nedenlerin etken olduğu kaydediliyor.



Olayların ilk başladığı zamanlarda hükümet, göstericilere müdahale etmemiş ancak protestocuların dağılmaması üzerine 20 Mayıs'ta sıkıyönetim ilan edilmişti.



Hükümet, protestocuların taleplerinin karşılanmasının mümkün olmadığı ve gösterilerin bastırılması gerektiği kararına vararak 4 Haziran gecesi tanklar ve askerleri meydana göndermişti.



Güvenlik güçlerinin olayları bastırırken gerçek mermi kullanması sonucu Çin Kızılhaçı'na göre iki bini aşkın kişi yaşamını yitirmişti.



Diğer yandan, olayların ardından çok sayıda devlet ve parti yetkilisi gözaltına alınmış ya da ev hapsiyle cezalandırılmıştı.



Çin'in yakın tarihinde geniş yankı uyandıran "Tiananmen olayları", ülkedeki yeni nesil başta olmak üzere halk tarafından halen tam olarak bilinmiyor.

