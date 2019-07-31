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Hong Kong’da tayfun alarmı

Hong Kong’da yaklaşan Wipha tayfunu nedeniyle alarm verilerek, okullar ve iş yerleri erkenden kapandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
Hong Kong’da tayfun alarmı

Hong Kong’da yaklaşan Wipha tayfunu nedeniyle alarm verilerek, okullar ve iş yerleri erkenden kapandı.


Hong Kong’da yaklaşan Wipha tayfunu yüzünden 3. en yüksek alarm olan 8 numaralı alarm verildi. Okullar ve iş yerleri kapanırken insanlar tayfun öncesi evlerine ulaşabilmek için işlerinden erken ayrıldı.


Hong Kong Gözlemevi, Wipha tayfununun Guangdong eyaletinin güneybatı kesiminde Çin kıyılarına yaklaştığını ve kentin batısından yaklaşık 300 kilometre hızla geçtiğini açıkladı. Gözlemevi, 8 numaralı alarmın ilerleyen saatlerde de devam etmesinin beklendiğini bildirdi.


Yaklaşan tayfun bölgeye şiddetli yağmur ve kuvvetli rüzgar getirdi. Eğitim bürosu bugün için okulları kapattı, yetkililer ofis çalışanlarının eve gitmesi için çağrıda bulundu.


Macau bölgesinin de tayfundan etkilenmesi bekleniyor.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:16
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