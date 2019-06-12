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Hong Kong’da tansiyon yüksek

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto gösterilerine polisin müdahalesi sonucunda 22 kişi yaralandı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
Hong Kong’da tansiyon yüksek

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto gösterilerine polisin müdahalesi sonucunda 22 kişi yaralandı.


Hong Kong’da yüz binlerce kişi, kentteki suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto etmek için sokaklara çıktı. Polis, göstericilere göz yaşartıcı gaz, gerçek mermi ve tazyikli su ile müdahale etti. İlk bilgilere göre 22 kişinin yaralandığı belirtiliyor.


Öte yandan Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesinde binlerce göstericinin Yasama Meclisi LegCo binasının etrafında toplanarak binaya ulaşımı engellemesi üzerine suçluların iadesi yasası ertelendi.



Gösteriler 2014’teki Şemsiye Devrimi’ne benzetiliyor


Suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açacak olan suçlu iade yasa tasarısını protesto eden eylemcilerin gösterileri 2014 yılındaki Şemsiye Devrimi’ne benzetiliyor. Polis müdahalesi esnasında biber gazından ve gündüz saatlerinde sokaklardaki yakıcı güneşten korunmak için kullandıkları şemsiyeler nedeniyle eyleme “Şemsiye Devrimi” adı verilmişti. Pekin Hükümeti’nin Hong Kong’ta uygulanan seçim sistemini değiştireceğini açıklamasının ardından ‘Occupy Central (Merkezi İşgal Et) eylemleri başlamıştı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 14:24
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