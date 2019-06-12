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Hong Kong’da suçluların iadesi yasası protestolar yüzünden ertelendi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde binlerce göstericinin Yasama Meclisi LegCo binasının etrafında toplanarak binaya ulaşımı engellemesi üzerine suçluların iadesi yasası ertelendi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 10:01
Hong Kong’da suçluların iadesi yasası protestolar yüzünden ertelendi

Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde binlerce göstericinin Yasama Meclisi LegCo binasının etrafında toplanarak binaya ulaşımı engellemesi üzerine suçluların iadesi yasası ertelendi.


Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde binlerce gösterici hükümetin merkezine ve Yasama Meclisine LegCo erişimi engelleyerek yetkilileri, tartışmalı olan suçluların iadesi yasasını ertelemeye zorladı.


Eleştirmenlerin kentin sivil özgürlüklerini baltalayacağını söyledikleri yasaya karşı sokaklara inen siyah tişörtlü, kask ve gözlük takan halk yerel saatle 08.30’a kadar şehrin göbeğindeki yasama binasını çevreleyen yollar ve yaya üst geçitleri binlerce protestocu ile doluydu.


Protestolara katılan öğrencilerden biri Çin’e güvenmediklerini bu yüzden yasa karşıtı protestolara katıldıklarını belirtirken başka bir öğrenci, 2014’te Hong Kong’u durma noktasına getiren oturma eylemlerinin tekrar etmesinden şüphe duyduğunu bildirdi.


Başka bir öğrenci ise “Çin çok sinsi, bize doğrudan oy hakkı verdi sonra da bu hakkı elimizden aldı" dedi.


Hong Kong’da suçluların Çin’e iadesini kolaylaştıracak olan yasa değişikliği halkın tepkisini çekmiş ve binlerce kişi sokaklara dökülmüştü. Yasa değişikliğini mecliste görüşülmesi ertelense de henüz kesin bir karar alınmaması nedeniyle protestocuların eylemleri devam ediyor. Halkın sert muhalefetine rağmen Çin’in bölgedeki tek İdari Yasama Meclisi LegCo yasa değişikliğini geçirmeye çalışmaya devam edeceklerini açıklamıştı.


Yasa değişikliği için son oylamanın 20 Haziran’da yapılması bekleniyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 10:01
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