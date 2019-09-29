Hong Kong'da 17 haftadır süren protestolara polisin müdahalesi sürüyor
Hong Kong’da 17 haftadır devam eden protestolar giderek büyüyor. Sabah erken saatlerde başlayan gösterilere polisin müdahalesi yine sert oldu.29 Eylül 2019 Pazar 14:28
Hong Kong lideri Carrie Lam'ın Çin'in 1 Ekim'deki Ulusal Günü için şehir dışına çıkacağını ilan edilirken, Hong Kong sokakları protestocular ile doldu.
Pazar günü gerçekleşen eylemlerde polis, göstericilere biber gazı ile müdahale etti. Bazı dükkanlar ve metro hatları gösteriler öncesinde kapatıldı.
Protestocular Çin karşıtı sloganlar attı ve tutuklananların iadesi için talepte bulundular.
Çin taraftarları da sokağa indi
Çin taraftarları da şehrin başka bir bölgesinde sokaklardaydı. Kırmızı tişörtler giyen yaklaşık 200 kişi olan Çin destekçileri, Çin milli marşını söyleyerek slogan attılar ve protestocuların 'haydut' olduğunu vurguladılar.
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