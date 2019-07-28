Hong Kong’da protestolara polis müdahalesi

Hong Kong’da suçluların Çin’e iade edilmesinin önünü açan yasa tasarısını protesto eden binlerce kişiye polis biber gazıyla müdahale etti.

Hong Kong Özel Yönetim Bölgesi’nde suçluların Çin’e teslim edilmesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı başlayan gösteriler 8. haftasında devam ediyor. Akşam saatlerine doğru şiddetlenen gösterilerde binlerce kişi ana yolları kapatarak polis engelini aşmaya çalıştı. “Zamanımızın devrimi” ve “Şiddeti sonlandır” yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, barikatlar kurarak caddeleri kapattı. Polis karşıtı sloganlar atan göstericilere güvenlik güçleri biber gazı ile müdahale etti.

Polis, Chater Garden’da miting yapılmasına izin vermiş, parkın dışındaki eylemlerin yasa dışı olduğu konusunda uyarmıştı. Dün gerçekleştirilen gösterilerde polis protestoculara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi ile müdahale etmişti. Gösteriler, Hong Kong’un Çin idaresine geçmesinin 22’inci yıl dönümü kutlamalarının düzenlendiği 1 Temmuz’da şiddetlenmiş ve protestocuların Hong Kong Yasama Meclisi’nin istilasıyla devam etmişti. Yasa tasarısı süresiz olarak askıya alınmış olsa da gösteriler devam ediyor. Protestocular, özerk bölgenin lideri Carrie Lam’ın istifası, bağımsız bir soruşturma, genel af ve söz konusu tasarının çekilmesi gibi ana talepleri gerçekleşene kadar gösterilerin devam edeceğini belirtmişti.