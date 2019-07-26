0553 313 94 23

Hong Kong’da protestolar havaalanına sıçradı

Hong Kong Havaalanı’nı işgal eden yüzlerce protestocu, “Özgür Hong Kong” sloganları atıyor.

26 Temmuz 2019 Cuma 13:26
Hong Kong’da protestolar havaalanına sıçradı

Hong Kong Havaalanı’nı işgal eden yüzlerce protestocu, “Özgür Hong Kong” sloganları atıyor.


Hong Kong’daki suçluların Çin’e iade edilmesini öngören yasa tasarısı nedeniyle başlayan protestolar son haftalarda boyut değiştirmiş, yerini daha fazla demokrasi, Hong Kong lideri Carrie Lam’ın istifası ve ana karadan gelen Çinli turistleri Hong Kong’dan uzak tutmaya yönelik taleplere bırakmıştı. Hong Kong halkı, eylemlerini bu kez sokaklar yerine havaalanına taşıdı. Yüzlerce Hong Konglu, havaalanında “Özgür Hong Kong” sloganlarıyla protesto yaparken, komşu ülke Singapur da vatandaşlarına seslenerek şehirdeki bazı noktalardan uzak durmaları uyarısı yaptı. Havaalanı yönetimi gösterilerin faaliyetleri engellemediğini duyururken, yolculara her ihtimale karşı havaalanına erken gelmeleri tavsiyesinde bulundu.


Kasklarla havaalanına gelen eylemciler, geçtiğimiz günlerde askıya alınan iade yasa tasarısının tamamen geri çekilmesini istiyor. Havaalanının dış hatlar gelen yolcu salonunda yere oturarak eylemlerini sürdüren Hong Konglu göstericilerin “Özgür Hong Kong” sloganları havaalanı çevresinde yankılandı.



“Birleşmiş Hong Kong direniyor”


Protestonun düzenlenmesine destek veren eski pilot ve milletvekili Jeremy Tam, “Dünya son birkaç haftadır bizi izliyor. Havaalanının, tüm turistlere Hong Kong’da neler olduğunu açıklamanın en doğrudan yolu olduğuna inanıyoruz” dedi. Protestoculardan bazıları, yolculara şehirde devam eden krizi açıklarken bazıları da Pazar günü bir tren istasyonunda gerçekleştirilen silahlı saldırıda polisin başarısız müdahalesini kınadı. Eylemciler, Hong Konglu yetkililerin saldırganlara soruşturma açması için imza kampanyası başlattı.


Uçuş Görevlileri Birliği, aynı zamanda Hong Kong’un ana havayolu firması Cathay Pacific’in çalışanı olan birlik üyelerini sosyal medya hesabından “İnsan hakları için ayağa kalkmaya ve Hong Kongluların geri kalanıyla bağlantı kurmaya” çağırdı ve “Birleşmiş Hong Kong direniyor” sloganını ekledi.



“Kişisel güvenliğinizi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalısınız”


Havaalanı gösterisine dikkat çeken Singapur, vatandaşlarını Hong Kong’da gösteri yapılma ihtimali olan yerlerden kaçınmaları konusunda uyardı. Singapur, “Hong Kong’daysanız, kişisel güvenliğinizi sağlamak için gerekli tüm önlemleri almalısınız. Barışçıl olması öngörülen protestolar, çok az veya hiç haber vermeksizin şiddet kullanma potansiyeline sahip olabilir” açıklamasında bulundu.


Neredeyse her gün düzenlenen Hong Kong gösterilerinde geçen hafta sonu Çin’in adadaki ana temsilcilik bürosunun tahrip edilmesi üzerine uyarıda bulanan Pekin, son olayı “Çin egemenliğine bir saldırı” olarak değerlendirdi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 13:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İdlib’e hava saldırılarında ağır bilanço
    1. İdlib’e hava saldırılarında ağır..
    2. Borsada günün ilk yarısı (1)
    3. Hüseyin Başcı, Yıldızlar Dünya..
    4. SoftBank Group'tan yapay zekaya yeni fon
    5. Aleksandr Novak: Ticaret hacmimizi..
    6. İncir ağacından düşen yaşlı adam ağır..
    7. Çukurca’da çatışma: 1 şehit, 1 yaralı
    8. Tayin isteyen sözleşmeli..
    9. Hong Kong’da protestolar havaalanına..
    10. Adana’da yağlık ayçiçeği hasadı başladı
    11. "İsrail ile yapılan anlaşmaların..
    12. İstanbul merkezli lüks otomobil..
    13. Başkan Aras, basın mensupları ile bir..
    14. Başkan Tarhan, Ankara’dan iyi..
    15. Yılın ilk 7 ayında yurt dışına kaçmaya..
    16. Düzce’de afetzedelere yardım ödemeleri..
    17. Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle..
    18. Ordulu fındık üreticileri: “Açıklanan..
    19. Ankara merkezli "3 köşe" operasyonu
    20. Abdullah Durak: “Şimdi 3 büyüklerden..
    21. ABD: "İran balistik füze denemesi..
    22. CHP'nin kanalında büyük deprem! Deniz..
    23. Artvin'de kamyon uçuruma yuvarlandı: 1..
    24. Moral Evi üyeleri, spor etkinliğine..
    25. İdlib'de cuma namazı yine iptal edildi
    26. Yıldız takım antrenmanı denizde yaptı
    27. Rusya-Çin Nükleer Alt Komitesi’nin 23...
    28. Kocaeli merkezli dolandırıcılık..
    29. MÜSİAD ile FKA arasında ‘Vizyoner..
    30. Kamyon, direksiyonu sağ tarafta olan..
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    Bu saygısızlığa kim dur diyecek? Çanakkale Şehitliğinde baldır - bacaklı rezillik!
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    TSK vurdu, İsrail ajanlarının yardımına ABD koştu!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!
    Devletten Hakan Atilla'ya önemli görev!