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Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Hong Kong'un Charter Garden semtinde toplanan göstericiler, bölgedeki ABD Konsolosluğu'na yürüyor- Protestocular "Hong Kong'u Özgürleştir" sloganları atıyor

08 Eylül 2019 Pazar 12:30
Hong Kong'da protestolar devam ediyor

PEKİN (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde "suçluların Çin’e iadesi tasarısı geri çekilecek" açıklamasına rağmen protestolar devam ediyor.

Hong Kong televizyonu Radio Television Hong Kong (RTHK), yüzlerce protestocunun, Hong Kong Island bölgesinde bulunan Charter Garden semtinden bölgedeki ABD Konsolosluğu’a yürüyüş düzenlediğini duyurdu.

Yerel saatle 14.30’da başlayan gösteride maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u Özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulundu.

Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nı senatodan geçirmesi çağrısı yaptı.

Söz konusu yasa, Hong Kong’a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar konusunda özel muamelede bulunulmasını ve kentin sahip olduğu yüksek otonominin gözden geçirilmesini sağlayan 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda revize yapılmasını gerektiriyor.

Halihazırda ABD'nin bölgeye uyguladığı özel muamelenin sürdürülmesi için her yıl bölgenin özerkliğini teyit etme zorunluluğu getiren Hong Kong Siyaset Yasası, "Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası" ile revize edilmesi durumunda, Washington yönetimi, Hong Kong'daki yetkililere yaptırımlarda bulunabilecek. Tasarı ilk 2017'de ortaya çıkmıştı.

Haziran ayından bu yana düzenlenen protestolarda göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam hafta içi iade tasarısının geri çekileceğini açıklamıştı. Göstericiler, Lam’in açıklamasını yeterli bulmayarak tüm taleplerin karşılanmasını istiyor.

- Dünkü gösterilerde 19 yaralı

Diğer yandan, dünkü protestolarda göstericiler ile polis arasında çıkan çatışmalarda yaralanan 19 kişi hastaneye kaldırıldı.

Hong Kong Polis Gücü haziran ayından bu yana süren gösterilerde toplam gözaltı sayısını bin 183 olarak açıklamıştı.





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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 12:30
  1. Çin
  2. Hong Kong
  3. protestolar
  4. suçluların Çin'e iadesi tasarısı

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