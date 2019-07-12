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Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Bir grup protestocu, Hong Kong Özel İdare Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam'in temsili tabutunu taşıyarak yürüyüş düzenledi

12 Temmuz 2019 Cuma 11:40
Hong Kong'da protestolar devam ediyor

HONG KONG (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısına karşı protestolar sürüyor.

Bir grup protestocu, Hong Kong Parlamentosunda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme çalışmalarına karşı başlayan geniş katılımlı protestoların birinci ay dönümü nedeniyle yaptıkları yürüyüşte, bölge Baş Yöneticisi Carrie Lam'in temsili bir tabutunu taşıyarak hükümet binalarının çevresinde gösteri düzenledi.

Çoğu ileri yaştaki aktivistlerden oluşan protestocu gruptan Leung Kwok-hung, kibirli olmakla itham ettiği Lam'in pişmanlık göstermediğini ve bu yasa tasarısını sunmanın bir hata olduğunu söylemeyi reddettiğini ileri sürdü.

Hong Kong'da, söz konusu yasa tasarısına karşı 12 Haziran'da düzenlenen geniş katılımlı protesto sırasında da en az 79 kişi yaralanmıştı.

Protestolar sırasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildiren yetkililer, yaralanan 79 kişiden 22'sinin polis memuru olduğunu kaydetmişti.

Carrie Lam, 15 Haziran'da düzenlediği basın toplantısında, tasarının toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek, yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu.

Protestolara yol açan yasal düzenleme süreciyle ilgili özür dileyen Lam, tasarının bu yasama döneminde gündeme gelmeyeceğini belirtmişti.

Yasal düzenlemenin askıya alınması kararını yeterli bulmayan ve tasarının tamamen iptali için gösterilerine devam eden protestocuların liderleri ise yasa tasarısı resmi olarak iptal edilene kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade etmişti.

- Hong Kong'da suçluların iadesi yasası protestoları

Hong Kong'da Çin'de hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a diğer iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı 3 Nisan'da Meclis'e sunulmuştu.

Tasarı, Hong Kong'un özerk statüsünü tehlikeye atacağı ve Pekin yönetiminin hukuki vesayetini getireceği gerekçesiyle tepkilere sebep olmuştu.

Parlamentoda değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını, Hong Konglu yetkililer ise bunun uluslararası hukukta da yeri olan zorunlu bir düzenleme olduğunu savunuyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.




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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:40
  1. Hong Kong
  2. yasa tasarısı

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