Hong Kong'da protestocuların meclisi basması

PEKİN (AA) - Çin'den İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt'ın Hong Kong'da hükümet karşıtı gösterilere ilişkin yaptığı açıklamaya tepki geldi.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang, düzenlediği basın toplantısında, Hunt'un "İngiltere sömürgeciliğinin solgun görkeminin tadını çıkarıyor ve ötekilere ders vermeye çalışıyor" göründüğünü belirterek İngiltere'nin, Hong Kong'daki bölge meselelerini tartışma yetkisi bulunmadığını söyledi.

Gıng, "İngiltere kendini bekçi sanıyor ama bu yanılgıdan başka bir şey değil. Hong Kong'un özgürlüklerinin İngiltere tarafından onlar için müzakere edildiğini söylemek sadece yüzsüzlüktür." diye konuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Hunt, Hong Konglu yetkililerin, bir grup göstericinin Yasama Meclisi binasını basmasını "baskı için bahane" olarak kullanmaması çağrısında bulunmuş, yaşananların altında yatan nedenlerin anlaşılması gerektiği ve Hong Kongluların temel haklarının saldırı altında olduğu endişesi taşıdığı yorumunu yapmıştı.

Hong Kong'un yönetiminin İngiltere'den Çin'e devredilişinin 22'nci yıl dönümünde binlerce kişi hafta başında protestolar için sokaklara çıkarken, protestocuların gündeminde kısa süre önce kentte yine büyük gösterilere neden olan ve bu gösteriler nedeniyle askıya alınan zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenleme vardı. Yasama Meclisi önünde oturma eylemi yapan bir grup protestocu, binanın cam kapılarını ve metal bariyerlerini kırarak içeri girmiş, binada maddi zarara sebep olmuştu. Eylemciler ayrıca Hong Kong Özel İdare Bölgesi amblemini de renkli spreylerle boyamıştı.

- Şüphelilerin iadesi yasa tasarısı

Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu. Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.

Hong Kong parlamentosunda, değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.

Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.

Muhalifler yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

Hong Kong Özel İdari Bölge Baş Yöneticisi Lam, 15 Haziran'da yaptığı basın toplantısında, tasarının, toplumda çok büyük fikir ayrılıklarına yol açtığını ifade ederek yasal düzenlemenin askıya alındığını duyurmuştu. Bu kararı yeterli bulmayan göstericiler tasarının tamamen iptal edilmesini istiyor.