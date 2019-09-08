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Hong Kong'da protestocuların eylemleri sürüyor

Protestocular, Merkez Metro istasyonunun çıkışı önündeki barikatları ateşe verdi- Admiralty metro istasyonu yakınlarında bir grup maskeli protestocu, kaldırım taşlarını söktü

08 Eylül 2019 Pazar 16:52
Hong Kong'da protestocuların eylemleri sürüyor

PEKİN/ANKARA (AA) - Çin’in Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde gösteriler, yönetimin "zanlıların Çin'e iadesiyle ilgili yasa tasarısını geri çekme" kararına rağmen sürüyor.

"South China Morning Post" gazetesinin haberine göre, Hong Kong Baş Yönetici Carrie Lam'in tasarıyı geri çekmesini yeterli bulmayan ve tüm taleplerinin yerine getirilmesi yönünde eylemlerini devam ettiren bazı protestocular, Merkez Metro istasyonunun bir çıkışında yangın çıkardı.

Protestocular, Merkez istasyonun F çıkışı önündeki barikatları ateşe verdi. Yangına itfaiye müdahale etti.

Bazı göstericiler, istasyonun camlarını kırdı.

Yüzlerce kişinin protesto amacıyla yürüyüş yaptığı Queensway Caddesi'nde de Admiralty metro istasyonu yakınlarında bir grup maskeli protestocu kaldırım taşlarını sökerken görüntülendi.

Pedder Caddesi'nde eylemlerini sürdüren protestocu bir grup ise cadde ortasında mukavva yaktı.

- Polis protestocularının şiddet eylemelerini kınadı

Polisin yaptığı açıklamada, Hong Kong'ta bir alışveriş bölgesi olan Causeway Bay'da çok sayıda göstericinin Hennessy Yolu'nu taşıt trafiğine kapattığı bildirildi.

Polisin göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığının kaydedildiği açıklamada, herkesin bir an önce alandan ayrılması çağrısı yapan polis, civar sakinlerinin gerektiği takdirde pencerelerini kapatması ve evlerinden dışarı çıkmamaları tavsiyesinde bulundu.

Açıklamada, "Polis, protestocuların tüm şiddet eylemlerini kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Polis, Causeway Bay'a çıkan bazı yolları kordon altına aldı.

Diğer yandan, ABD Konsolosluğu yakınlarındaki bir duvarı geçici olarak "Lennon Duvarı" haline getiren göstericiler, duvara "Hong Kong'u kurtarın", "Hong Kong'a özgürlük", "İnsan haklarını koruyun" yazılı kağıtlar astı.

Çekya'nın başkenti Prag'da grafitiler çizilmiş John Lennon Duvarı'ndan esinlenerek oluşturulan "Lennon Duvarları", göstericilerin kendini ifade etmek için protestoları destekleyen ve hükümete duydukları öfkeyi dile getirenlerin mesajlarını renkli kağıtlara yazarak paylaştıkları yerler olarak dikkati çekiyor.

- Göstericilerden Trump'a çağrı

Hong Kong televizyonu Radio Television Hong Kong (RTHK), yüzlerce protestocunun, Hong Kong Island bölgesinde bulunan Charter Garden semtinden bölgedeki ABD Konsolosluğu’na yürüyüş düzenlediğini duyurmuştu.

Yerel saatle 14.30’da başlayan gösteride maske takıp ellerinde ABD bayrağı taşıyan protestocular, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hong Kong’u özgürleştir” sloganıyla çağrıda bulunmuştu.

Göstericiler ayrıca, ABD’ye “Hong Kong İnsan Hakları ve Demokrasi Yasası”nı Senato'dan geçirmesi çağrısı yapmıştı.

Söz konusu yasa, Hong Kong’a ticaret, ihracat ve iş dünyasına yönelik ayrıcalıklar konusunda özel muamelede bulunulmasını ve kentin sahip olduğu yüksek otonominin gözden geçirilmesini sağlayan 1992 tarihli ABD Hong Kong Siyaset Yasası'nda revizyon yapılmasını gerektiriyor.

Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesi yasasında değişiklik öngören tasarıya karşı protestoların başladığı haziran ayında, ABD'de Senato ve Temsilciler Meclisi üyesi bir grup milletvekili, bölgenin özerk statüsünün korunması için Pekin ve Hong Kong yönetimine ekonomik baskı yapmayı öngören yasa teklifini gündeme getirmişti.

Tasarı ilk olarak 2017'de ortaya çıkmıştı.

- Göstericiler, tüm taleplerin karşılanmasını istiyor

Haziran ayından bu yana düzenlenen protestolarda göstericiler, tasarının geri çekilmesinin yanı sıra eylemcilere yönelik polis şiddetinin soruşturulması için bağımsız komisyon kurulması, tutuklanan protestoculara af çıkarılması, protestoların "ayaklanma" olarak adlandırılmasına son verilmesi ve siyasi reformların yeniden başlatılmasını talep ediyor.

Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam hafta içi iade tasarısının geri çekileceğini açıklamıştı. Göstericiler, Lam’in açıklamasını yeterli bulmayarak tüm taleplerinin karşılanmasını istiyor.

- Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesiyle" uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti. İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a, 2047 yılına kadar Çin'e sadece dış politika ve savunma gibi alanlarda bağlı kalarak "tek ülke, iki sistem" politikasıyla idari bağımsızlığını ve yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde Mart 2017'de yapılan başyönetici seçiminden zaferle çıkan Carrie Lam, Temmuz 2017'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in huzurunda Pekin merkezi hükümeti ve Hong Kong halkına bağlılık yemini ederek görevi selefi Leung Chun-ying'den devralmıştı.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 16:52
  1. Hong Kong
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