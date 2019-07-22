0553 313 94 23

Hong Kong’da protestoculara çete saldırısı: 45 yaralı

Hong Kong’da Yuen Long tren istasyonunda elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganlar dün sabah hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
Hong Kong’da protestoculara çete saldırısı: 45 yaralı

Hong Kong’da Yuen Long tren istasyonunda elleri sopalı ve yüzleri maskeli saldırganlar dün sabah hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı. Yaşanan olayda 45 protestocu yaralandı.


Hong Kong’un batısında bulunan Yuen Long kasabasındaki tren istasyonunu basan onlarca maskeli saldırgan dün hükumet karşıtı mitingden dönen protestoculara saldırdı. Saldırıda en az 45 protestocu yaralandı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre protestocular arasında hamile bir kadın ve protestolara yanında çocuğuyla katılan bir kadın da vardı ve beyaz tişört giyen saldırganların hem protestoculara hem de yolculara ayrım gözetmeden saldırdığı belirtildi.



Hong Kong polisi ortalarda yoktu


Görgü tanıkları, çete mensubu olduğunu öne sürdükleri saldırganların tren istasyonunu basarak görevlilere kapalı olan istasyon girişlerini açtırması sırasında etrafta hiç polis olmadığını bildirdi. İnsanlara ayrım gözetmeden gerçekleştirilen saldırı karşısında bazı protestocu ve yolcular kendilerini ellerindeki şemsiyelerle korudu. Çevik kuvvet polisinin olay yerine geç gelmesi bölge sakinlerinin tepkisini çekti.



Hükumet şiddeti kınadı


Hükumet, gece yarısından sonra yayınladığı açıklamada gerçekleştirilen saldırıları kınadı. Açıklamada, "Bazı maskeli insanlar Yuen Long istasyonunda toplanarak trenlere ve insanlara saldırarak yaralanmalara neden oldular. Bu Hong Kong’da hukukun üstünlüğünü gözeten bir toplum olarak asla kabul edilemez. Hükumet olanları şiddeti kınıyor ve bu tür eylemleri ciddiye alacak" ifadeleri yer aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 12:06
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diş beyazlatma dişe zarar vermiyor
    1. Diş beyazlatma dişe zarar vermiyor
    2. 83 bin liradan başlıyor! Dar gelirliye..
    3. Çavuşoğlu'ndan Rusya'nın Su-35..
    4. Anne boz ayı ve yavrusu, yiyecek..
    5. Iraklı turizmcilerden Tatvan’a ziyaret
    6. Sel nedeniyle Akçakoca’da denize..
    7. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı..
    8. Bozyazı’da denize giren 62 yaşındaki..
    9. Sarıçam Deresi’nde hummalı temizlik..
    10. GRAFİKLİ - Genç sporcular zirvede
    11. Küçük bir dikkatsizlik tüm emeklerini..
    12. Diyarbakırlı karateci Sena’dan çifte..
    13. MHP Erzurum İl Başkanı Karataş’tan 23..
    14. AOSB’de ‘İş Planı Hazırlama’ eğitimi
    15. Türkiye Seyahat Acentaları Birliği ve..
    16. Türkiye ile Gürcistan arasındaki ilk..
    17. Fındık üreten illerin milletvekilleri..
    18. Kamil Aydın: S-400 anlaşması NATO..
    19. Hamas ve İslami Cihad'dan İsrail'e..
    20. Balkondan düşen 2 yaşındaki çocuk..
    21. Bağırsak iltihabı bitkisel çözüm
    22. FETÖ şüphelisi eski komiser..
    23. Off-Roadçıların çamurla mücadelesi..
    24. Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 1..
    25. İl Müdürü Çelik’ten ilçe ziyaretleri
    26. Türkiye genelinde Tüketici Hakem..
    27. MŞÜ’de “Mimatoy Minikler Matematikle..
    28. ETSO Başkanı Yücelik:“Erzurum..
    29. Vali Çakacak, Türkiye Şeker..
    30. Kriz büyüyor! İngiltere bayrağı..
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    The Guardian Gazetesi'nden Erdoğan'a küstah tehdit! "Bunların hesabı çetin olacak"
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    Kendisini belediyeye müdür olarak atayan başkan bakın ne yaptı
    İBB’de Gezici istilası
    İBB’de Gezici istilası
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    ABD Türkiye konusunda acil olarak toplanıyor! Davetiyede skandal Türkiye detayı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı
    Ali Babacan'ın yol haritası belli oldı

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Üç makam araçlı cemiyet başkanı!
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..
    Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP sonra o parti..