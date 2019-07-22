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Hong Kong'da maskeli grubun protestoculara saldırısı

Yuen Long metro istasyonunda düzenlenen saldırıya karıştıkları gerekçesiyle 6 kişi gözaltına alındı- Hong Kong emniyeti, gözaltıların sürebileceğini belirtti

22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:36
Hong Kong'da maskeli grubun protestoculara saldırısı

ANKARA (AA) - Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde, Çin'e iade yasa tasarısına karşı devam eden protestolarda, dün yüzleri maskeli grubun metro istasyonunda sopalarla göstericilere saldırdığı olaya karıştıkları gerekçesiyle, 6 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

"South China Morning Post"un haberine göre, Hong Kong polisi, Yuen Long metro istasyonunda göstericilerin demir sopalarla darp edildiği saldırıda yer aldığı belirtilen 6 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyet yetkilisi Chan Tin-chu, güvenlik kamerası ile olaylara ilişkin video görüntülerinin incelenmesi ve diğer istihbaratlar sonucu, Yuen Long metro istasyonundaki saldırı olayına karışan çok sayıda kişinin tespit edildiğini açıkladı.

Chan, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini, olaya ilişkin gözaltıların sürebileceğini belirtti.

Haberde, dünkü saldırıda 45 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

- Yuen Long metro istasyonunda göstericilere saldırı

Yuen Long metro istasyonunda dün meydana gelen olayda yüzleri maskeli, beyaz kıyafetli onlarca kişi, bambu ve demir sopalarla göstericileri darp etmişti.

Aralarında milletvekili ve gazetecilerin de bulunduğu göstericilere saldıran maskeli grup, Demokrat Parti Milletvekili Lam Cheuk-ting'i, bazı gazetecileri ve yolcuları yaralamıştı.

Hong Kong hükümeti, metrodaki saldırıyı şiddetle kınadığını bildirirken, Hong Kong Gazeteciler Cemiyeti de yaptığı açıklamada, bir muhabirin dövüldüğünü aktarmıştı.

Protestoyu organize eden Sivil İnsan Hakları Cephesi ise polisin istasyondaki olaya müdahale etmek yerine, Sheung Wan'da göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale ettiğini savunmuştu.

- Dünkü protestolar

Bölgenin en büyük aktivist gruplarından Sivil İnsan Hakları Cephesi'nce organize edilen dünkü yürüyüşe, çoğunluğunu gençlerin oluşturduğu on binlerce kişi katılmıştı.

Victoria Parkı'ndan gruplar halinde yürüyüşe başlayan protestocular, emniyet güçlerinin güvenlik gerekçesiyle merkezi hükümet binalarına kadar yürümesine izin vermemesi üzerine eylem rotasını değiştirmek zorunda kalmıştı.

İzin verilmeyen yollardan hükümet binalarına yürümeye devam eden eylemciler bazı yolları kesmişti.

Polis, gösterilerin başlamasından 7 saat sonra göz yaşartıcı gaz ve plastik mermilerle protestocu gruba müdahale etmişti.

Öte yandan, Hong Kong hükümetini ve Pekin yönetimini hedef alan bazı protestocular, Çin'in bölgedeki irtibat ofisini de yumurta ve sprey boyalarla hedef almıştı.

- Çin'e iade tasarısı

Hong Kong'da hüküm giyen veya haklarında suç isnadı olan kişilerin Çin'e, Makao Özel İdare Bölgesi'ne ve Tayvan'a iadesini kolaylaştıran yasa tasarısı, 3 Nisan'da parlamentoya sunulmuştu.

Tasarı, politik suçları kapsam dışında tutuyor ancak 7,4 milyon nüfuslu Hong Kong'da halkın büyük bölümü, insanların Çin'in yargı sistemi altında keyfi gözaltılar, adil olmayan yargı süreçleri ve hatta işkenceye maruz kalacağı kaygısını paylaşıyor.

Muhalifler, yasanın çıkması halinde bunun Çin'in Hong Kong'daki siyasi muhalifleri hedef almasıyla sonuçlanacağından endişe ediyor.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 23:36
  1. Çin'e iade tasarısı
  2. Hong Kong
  3. saldırı
  4. Yuen Long metro istasyonu

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